Fra klaverundervisning til Korea-koncert med Christopher

Forestil dig at stå på en scene i Sydkorea og give stor popkoncert med Christopher. For musikerspirer lyder det måske som en drøm, men det blev virkelighed for Roskildes egen Andreas Stigkær.

Oplevelsen var et af de hidtil største øjeblikke for den 30-årige keyboardspiller, der er født og opvokset i Veddelev, og som stadig er undervejs i sin rejse inden for musikken. En rejse, som startede helt tilbage i barndommen.

- Når jeg besøgte min klassekammerat Nis, lagde hans forældre ligesom mærke til, at jeg hele tiden var ovre og slå på klaveret, når jeg var derude. Det nævnte de for mine forældre, og så kom jeg ind i klaverundervisningen ude i Himmelev og havde klassisk klaverundervisning i lang tid, husker Andreas Stigkær om den tidlige interesse.

Den rytmiske verden Selvom han fandt klaveret spændende, var det først, da han mødte Martin Gerup fra Roskilde Musiske Skole, at tingene for alvor faldt i hak. Her fik Andreas Stigkær øjnene op for den rytmiske verden i musikken.

- Det var helt klart benzin på bålet. Martin tog mig ind i DIM, Den Interaktive Musikundervisning, som er et musiktilbud, der handler meget om sammenspil, om at kommunikere med sine instrumenter og om lægge mærke til de andre. Alle de ting, som jeg bare syntes var helt fantastiske. Det var der, at jeg fandt ud af, hvor meget det kunne, siger Andreas Stigkær, der herefter var endegyldigt bidt af musikken.

Fra DIM til Kina Til DIM kom Andreas Stigkær også med ud at spille koncerter, og følelserne fra dengang gør sig stadig gældende i dag.

- Det at være i det kunstneriske miljø er bare noget, der fylder én med grundglæde. Det er virkelig en rar måde at »lege« arbejde på. Men at være ude at spille koncerter er det fix, man hele tiden kommer til at ville opsøge. Det er gavecenteret i hjernen, der får lov at eksplodere der, og det bliver man bare lidt afhængig af. I hvert fald nu, hvor jeg er på min egen rejse og skal prøve at se, hvor meget jeg kan få ud af de oplevelser, siger Andreas Stigkær.

Vejen til de store scener skulle dog ikke være lige til. På et tidspunkt forsøgte Andreas Stigkær nemlig at distancere sig fra musikmiljøet, da han simpelthen følte sig bange for at spille.

- Tænk nu, hvis jeg syntes, jeg var god, og folk så ikke syntes, jeg var god. Hvad havde jeg så? Så jeg havde brug for en pause, hvor jeg tog et smut til Kina og boede der i to år, fortæller han.

I Kina fandt han amatørmusikere, der spillede sammen, hvilket vækkede ny inspiration.

- De arbejdede på en skole eller hos en bilforhandler, og så mødtes de hver mandag og spillede musik, bare fordi de syntes, det var hammersjovt. Og det gjorde sindssygt meget for mig, så efter to år kom jeg tilbage med en helt ny energi, siger Andreas Stigkær.

»Nu går jeg efter det« På trods af fornyet musikglæde begyndte han at læse kinesisk på Københavns Universitet, men han mærkede snart, at det nu engang var musikken, der trak mest.

- Jeg var blevet ved med at spille lidt i København og syntes jo, det var pissesjovt at spille. Jeg kunne ikke give slip på det, men ville jo have min uddannelse. En dag kunne jeg så bare mærke, at jeg ikke skulle i skole. Hverken i dag eller i morgen - faktisk skulle jeg ikke i skole igen. Jeg skulle spille musik, siger Andreas Stigkær.

Derfra tog det fart. Han kom ind på musikkonservatoriet i Odense, men nåede kun at gå der et år, før han fik et telefonopkald. I den anden ende af røret var sangerinde Marie Keys hold, der var blevet peget i hans retning og ville høre, om han var frisk på at tage med på turné.

- Der kunne jeg igen mærke, at nu skulle jeg vælge. Ville jeg ud at spille, eller ville jeg dygtiggøre mig? Tiden var klar til, at jeg ligesom sagde: »Nu går jeg efter det«. Så kom jeg ud og spille, og så har det egentlig været sådan lige siden, fortæller Andreas Stigkær.

Giver det videre Sådan gik tingene slag i slag, og Andreas Stigkær har siden stået på scenen med navne som Citybois, Medina og Benjamin Hav samt turneret i Asien med Christopher. For tiden nyder han at kunne være »freelance« og på den måde få prøvet sig af i en masse forskellige sammenhænge.

- En dag vil jeg måske hellere sidde i studiet og spille, men lige nu skal jeg ud i tourbussen til alle koncerterne og alle festivalerne med alle artisterne - så mange jeg kan komme i kontakt med. Og så er jeg så heldig, at jeg synes, at de artister, jeg er tilknyttet, er spændende og dygtige, siger Andreas Stigkær, som håber på, at han i fremtiden får mulighed for at spille med Mads Langer og ikonet Thomas Helmig.

Keyboardspilleren holder også stadig snor i Roskilde, hvor han et par gange om måneden hos Roskilde Katedralskole underviser den næste generation af klaverinteresserede på talentlinjen MusiCreator.

- Jeg er ikke uddannet lærer, men jeg har en interesse for det, jeg laver, og alle de ting, jeg har lært, har jeg jo lånt eller er blevet lært et sted fra. Og det med at prøve at give det videre, synes jeg, er helt kanon, siger Andreas Stigkær, der dermed sørger for, at den lokale talentfabrik holdes kyndigt i kog.

