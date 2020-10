- Is er simpelt og nemt at arbejde med, og der er ingen giftige stoffer. Der er ikke noget støv eller asbest, så børnene bliver ikke på noget tidspunkt udsat for gift, siger Søren Cip Nielsen, der arrangerer »Ice For Kids« minds 30 gange om året. Foto: Kim Rasmussen

Fra isterning til kunstværk

Roskilde - 13. oktober 2020 kl. 14:55 Af Anna Weinø. Kontakt redaktionen

Hjerte, græskar, firkløver og noget rundt. Isklumper tager mange former, når børnene får det smeltende materiale i hænderne. Med et par handsker, sikkerhedsinstrukser og en hakke er de klar til at omdanne en isklump til kunst til »Ice For Kids«.

- Hvad skal det blive til? Julius Krabbe Alsted på 8 år trækker på skuldrene som svar på spørgsmålet.

- Lige nu hakker jeg bare, siger han og ser begejstret ud, da et stort stykke is lander på bordet.

- Jeg tror, han er i gang med at prøve materialet, og det skal han bare have lov til, siger billedhugger Søren Cip Nielsen, der kigger på Julius' arbejde.

Til »Ice For Kids« forvandler Julius Krabbe Alsted forvoksede isterninger til først en krystal, så en skål. Billedhugger Søren Cip Nielsen hjælper børnene på vej. - Jeg går jo ikke ind og blander mig i deres form. Jeg kan spørge, hvad de vil lave og hjælpe dem i den retning, siger han. Foto: Kim Rasmussen

Is i bilen og landet rundt Når ikke Søren Cip Nielsen selv laver skulpturer af is, sten, bronze eller træ, så kører han rundt i landet og viser børn, hvordan man laver isskulpturer med »Ice For Kids«.

Med en tonstung isklump bag bilen er han kørt fra Sønderjylland til Roskilde mandag eftermiddag. Her møder han godt tyve børn til dagens første runde af ishuggeri, der kan melde udsolgt.

Isklumpen i Julius hænder svinder ind. En blanding af solens smeltende stråler og Julius' ivrige hakken gør klumpen mindre og mindre.

- Det kan altid blive en form for krystal, for de kan være mange former, siger Julius og drejer den nu lille isklump i hånden.

- Ud af de 3000 børn, der kommer gennem »Ice For Kids« om året, tror jeg godt, vi kan regne med at 3-5 af dem er på vej til at blive billedhuggere, siger Søren Cip Nielsen, der både arbejde i sten, træ, is og bronze. Foto: Kim Rasmussen

»Det har jeg aldrig set før« Billedhugger Søren Cip Nielsen ser mange biler, hjerter og huse, men han ser også nye ting, der inspirerer ham i hans egen kunst.

- Det er en rigtig fed ting at lave det med børnene, for jeg bliver hele tiden mødt med nye fantasier. Der opstår også noget, hvor jeg tænker: »Hold da på, det har jeg aldrig set før«, siger Søren Cip Nielsen, der selv laver abstrakte værker, når han arbejder i is.

Har børnene brug for hjælp, peger Søren Cip Nielsen dem i en retning, men han vil ikke blande sig i isens form. Hvis isen overhovedet tager form. For nogen er processen det vigtige.

- Alle kan lave noget. Det kan godt være, at det ikke altid er et produkt i voksnes øjne, men for børnene har det været en fest og en oplevelse. Så er det godt nok til mig.

Julius har fået en ny isklump og er i gang med at udhule den til en skål. Når værkerne er færdige, bliver de lagt ud på en række. Helst i skyggen. Så kan de pynte, indtil de smelter.

- Isen smelter så stærkt, at det er interessant at se, hvor vil den hen, siger Søren Cip Nielsen. Foto: Anna Weinø