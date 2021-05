Roskilde Håndbold troede, deres voksne medlemmer igen måtte træne indendørs uden fysisk kontakt, men det kom der kontraordre om torsdag middag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fra glæde til skuffelse på under 48 timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra glæde til skuffelse på under 48 timer

Roskilde - 07. maj 2021 kl. 11:36 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Først fik de voksne mellem 18 og 69 år, der dyrker kontaktsport, endelig lov til at kunne træne indendørs, dog uden fysisk kontakt, men en kontraordre torsdag middag fra de danske sundhedsmyndigheder hev tæppet væk under den plan.

De er atter forvist fra hallen, og nu står den i stedet igen på udendørs træning for den gruppe, inden de, hvis regeringens genåbningsplan holder, atter kan få lov til at snøre sportsskoene indendørs om 14 dage.

Det er netop sagens forløb og de divergerende udmeldinger, som frustrerer Roskilde Håndbold, der er en af de foreninger, som modtog en lang næse.

- Jeg kan næsten ikke beskrive, hvordan vi har det. Normalt havde vi jo ædt at vente 14 dage ekstra, men vi var jo blevet lovet at måtte træne indendørs uden kontakt i tirsdags. I går over middag bliver det hele ændret. Det er uforståeligt og megahårdt at være i for alle parter. Vi gik fra kæmpe glæde til enorm skuffelse, siger Roskilde Håndbolds formand Lisbeth Klarskov.

Ikke logisk Det er ikke kun foreningerne, som undrer sig over, hvorfor kontaktsportsgrene ikke bliver forbigået og holdt uden for hallen. Det gør de også i Danmarks Idrætsforbund, hvor direktør, Morten Mølholm Hansen siger følgende i en pressemeddelelse.

- Jeg kan ikke få øje på logikken i, at man ikke må dyrke motion, hvor man ikke har kropskontakt. Vi danskere trænger til at få rørt os, og de hårdt prøvede foreninger trænger til at se deres medlemmer, inden vinteridrætterne om et øjeblik lukker ned for denne sæson. Jeg er meget trist på vegne af de frivillige og de mange idrætsudøvere, der stod på spring til at komme i gang igen, siger han.

I DIF og hos klubberne var opfattelsen af aftaleteksten, at det betød, at idrætter som eksempelvis håndbold godt kunne dyrke deres idræt fra torsdag, så længe de lavede træningsøvelser, der ikke indebar kropskontakt, men så kom der en melding om, at en lang række idrætter, som er defineret som kontaktidrætter, ikke må komme ind i hallen under nogen omstændigheder.

Og det overrasker i Roskilde Håndbold.

- Jeg forstår ikke, at det at dyrke kontaktsport er anderledes end at gå på bar, restauranter eller tage i fitness. Håndbold er en fysisk krævende sport, så mange spillere træner alligevel sammen og er på den måde sammen, men håndbold må de ikke dyrke. Det har jeg svært ved at se logikken i, for en negativ test er en negativ test, uanset hvad man skal, uddyber Lisbeth Klarskov.

Disse sportsgrene er kontaktsportsgrene Der foreligger endnu ikke en officiel liste fra myndighederne med en klar angivelse af, hvilke idrætter, der defineres som en kontaktsport.



På Kulturministeriets hjemmeside har der tidligere figureret denne liste, som myndighederne har betegnet som kontaktsport.



Det drejer sig om følgende sportsgrene: Basketball, boksning, brydning, ishockey, dans (pardans), indendørs fodbold og futsal, hockey, håndbold, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing/thaiboxing, floorball, taekwondo, vandpolo, skøjteløb (pardans), kampsport i øvrigt.

Kilde: Kulturministeriet

Fast tjek af pas Regeringens oprindelige udspil for kontaktsport var, at foreningerne to gange om ugen skulle lave stikprøver på om folk havde coronapas, men også det blev ændret i løbet af torsdagen. Nu skal trænerne og lederne i stedet tjekke alle medlemmer ved hver eneste træning.

Det bliver ifølge DIFs formand Morten Mølholm Hansen, en glidebane, som ikke er gangbar i længden, når de frivillige i foreningerne nu skal agere coronakontrollanter for deres egne medlemmer.

I Roskilde Håndbold anser de dog ikke det faste tjek som værende et problem.

- De restriktioner er lavet for vores allesammens sikkerhed, og det betyder, at vi selvfølgelig overholder alt, hvad myndighederne kommer med. Et tjek af et coronapas bør ikke være afgørende, for at få håndbolden i gang igen, siger Lisbeth Klarskov.

Frygter for talentmassen Roskilde Håndbold har et 2. divisions herre- og damehold, mange seriehold, samt et U19-hold, som ikke kan træne i hallen. Navnlig sidstnævnte hold oplever kæmpemæssige problemer med aldersgrænse-problematikken. For i mange sportsgrene kører man med årgange, men det dispenserer de nuværende regler ikke for.

- Helt konkret oplever vi på vores 2003-årgang, at reglerne rammer enormt skævt, fordi de spillere, som fylder 18 i juni eller er blevet 18 år, ikke længere må træne med deres kammerater, som er 17 år, men først bliver 18 senere på året, selvom de spiller på hold med dem, fordi reglerne er sådan. Det er meget stort problem. For de er jo totalt uforskyldte i det, forklarer Lisbeth Klarskov.

Grundet de nuværende regler frygter Lisbeth Klarskov for, at håndbolden kan miste talenter, enten fordi de har ligget stille så længe, men også fordi de måske dyrker andre sportsgrene, som de godt kan få lov til at udøve.

- Vi har mange udøvere, som dyrker mange forskellige sportsgrene, og når de ikke kan træne håndbold, kan det betyde, at de vælger håndbolden fra, afslutter hun.

Nu må Roskilde Kommunes kontaktsport-idrætter væbne sig med tålmodighed for at finde ud af, om de kan starte op om 14 dage.