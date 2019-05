Fra en halv million i minus til 1,5 million i plus

De to butikker udgør tilsammen Jyllinge Brugsforening, og her er formand Allan Enevoldsen rigtig godt tilfreds med, at bundlinjen viser sorte tal i et stærkt konkurrencepræget dagligvaremarked i Jyllinge, hvor fire nye butikker er dukket op de seneste år.

- I 2017 stod der et rødt tal på cirka 500.000 i regnskabet, så at vende det til et plus på halvanden million synes jeg er meget flot. Det viser også, at det ikke er en selvfølge, at vi kommer ud med et plus, siger Allan Enevoldsen, efter brugsforeningen for nylig har holdt generalforsamling.