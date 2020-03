Fra billedbutik til boliger

Byfortætning har været et mantra for byudviklingen i de senere år, hvor den overordnede politiske strategi har vigtet på at få flere boliger i Roskilde uden at byen skal brede sig mere, end den i forvejen gør. Den plads, der er til rådighed, skal i stedet udnyttes bedre for at skabe plads til flere.