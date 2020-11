Roskildes Jens Christiansen har en aktiv fortid i politik. Nu bliver han sparringspartner for boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Fra Roskilde til Borgen: Bliver særlig rådgiver for boligministeren

- Det er et drømmejob, så jeg slog til med det samme, da Kaare ringede. Jeg vil gerne vende hjem til det politiske, siger Jens Christiansen, der 1. december starter som særlig rådgiver for boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Jens Christiansen har en fortid som aktiv i politik, og han var partisekretær og en del af ledelsen i Socialdemokratiet i periode 2002-06. Siden stoppede han i partipolitik, og blev rådgiver i det private erhvervsliv, inden han endte som direktør og partner i kommunikationsbureauet Advice. Her havde han blandt andet netop mange ministerier som kunder til bureauets kommunikationsrådgivning.

Fra Atlanten til politik

De senere år har der dog også været plads til helt andre prioriteringer i Jens Christiansens liv. For et år siden kom han og familien tilbage til Roskilde Havn efter to år på verdenshavene i sejlbåd.