Fra Roskilde Garden til direktørstolen

Når direktør Jan Falk Schollert søndag 18. april fylder 50, kan han samtidig fejre et langt liv i Roskilde og 29 år i Roskilde-firmaet Falk Tag & Facade.

Som dreng spillede Jan Falk Schollert i Roskilde Garden, og det var via musikken, han mødte sin kone og dermed havnede i svigerfars firma, Falk Tag & Facade.

Den blikkenslageruddannede Jan Falk Schollert ved, hvordan man lægger et tag. Han startede nemlig karrieren oppe på tagene, men demonstrerede så stort et overblik, at firmaets grundlægger, Freddy Falk, så en arvtager i svigersønnen.