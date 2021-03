Se billedserie Formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting er her i gang med at prøve en af de nye p-automater. Foto: Jan Partoft

Fra 6. april indføres:Nye p-tider i Bymidten

Roskilde - 31. marts 2021 kl. 05:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Alt er klart til den store premiere på den nye parkeringsordning i Roskildes bymidte, der finder sted tirsdag 6. april. Fra den dag bliver det muligt at købe sig til ekstra tid til bilen i parkeringsbåsen. De to første timer er stadig gratis, vil man holde der i længere tid, skal man betale for det. En ting er dog fælles for alle parkeringer i bymidten, man skal registrere, at man har sat sit køretøj. Reglerne gælder både for biler og for motorcykler.

Ved alle p-pladser i bymidten er der blevet sat automater op, hvor man kan registrere sin parkering. En anden mulighed er, at man registrerer sig via en app på sin telefon.

Systemet virker allerede nu, selv om det først træder i kraft lige efter påske med premiere tirsdag 6. april. Det har man konstateret, da de nye infotavler er sat op og de er ikke afdækkede som automaterne er. Det har fået flere bilister til at registre sig, selv om det ikke er nødvendigt endnu, men det viser at systemet fungerer, og at det er til at finde ud af.

Enkel i brug Til ære for medierne har formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting, afprøvet den automat, der står på Stændertorvet ved Byens hus.

- Det er enkelt at bruge, siger formanden og viser hvordan.

Man begynder med at vælge sprog, og derefter indtaste sin nummerplade. For at sikre mod tastefejl, tjekker systemet nummerpladen og viser, hvilken bil registreringsnummeret hører til og man bliver spurgt, om det er den rigtige bil. Vælger man efterfølgende at holde der i højst to timer, behøver man ikke at registrere et betalingskort. Vælger man længere tid, skal der betales for den med det samme.

Systemet er indrettet på den måde at efter de første to timer skal bilen være væk fra området i mindst en time, før man igen kan holde gratis i to timer. Til gengæld kan systemet godt dele de to timer op i flere bidder. Så hvis man for eksempel holder en halv time og kører et ærinde og kommer tilbage efter et kvarter, så har man stadig en og en halv time tilbage, hvor man kan holde gratis.

P-analyse før ny ordning Den nye p-ordning er indført efter en analyse og spørgerunde af den hidtidige p-ordning.

Her kom det frem, at det ikke var svært at finde en p-plads, det tog højst to minutter at finde en plads. Det kom også frem, at der ønsker om at kunne holde i længere tid en gang i mellem. Her var ønsket at man for eksempel kunne få mere tid, hvis man ville spise efter man havde handlet.

Ordningen, der bliver indført i bymidten, svarer til den der gælder på RO's Torv og priserne er de samme.

Ud over de faststående automater er der fem forskellige apps at vælge imellem, når man skal parkere. Det er Easypark, Parkpark, Parkman, Parkone og OK, der tilbyder apps. Man skal være opmærksom på, at hvert selskab tager forskellige gebyrer for at klare opgaven med betalingen for den ekstra parkeringstid. Ingen af apps-udbyderne må dog tage gebyr for de første to gratis timer.