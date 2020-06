Fotoserie: Jytte slutter et langt kageliv af med en medalje

Se billedserie Jytte Pedersen nåede at være næsten 45 år på Coronet, inden hun gik på efterløn. Nu har hun fået den kongelige fortjenstmedalje. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 13. juni 2020

Da Jytte Pedersen som 18-årig havde sin første arbejdsdag på Coronet ved Viby den 17. april 1975, bestod kagefabrikken kun af to bygninger.

Siden er den blevet bygget ud, og Jytte Pedersen endte med næsten 45 års ansættelse.

- Vi lavede i hvert fald roulader dengang, mindes Jytte Pedersen, der egentlig gik på efterløn den 28. februar, men fredag var hun tilbage for at hygge med sin tidligere kollegaer.

Og så havde produktionsansvarlig, Jesper Clement Taxgaard æren af at overrække Jytte Pedersen den kongelige belønningsmedalje. Den bliver givet i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Snakken gik ved bordet, og det var tydeligt, at medarbejderne hyggede sig i hinandens selskab. Kvinderne ved bordet var heller ikke blege for at give lidt gas til Jesper Clement Taxgaard og administrerende direktør, Anders Svingfors Olesen.

Da Jytte Pedersen begyndte på Coronet, boede hun i Borup.

- Jeg kunne godt lide at have tæt på mit arbejde. Jeg gad ikke bruge meget tid på transport. Og efter nogle år kendte man sine kollegaer. Man tænker ikke så meget over det, når man er i det, men når man kigger tilbage, kan man godt tænke sikke mange år, sagde Jytte Pedersen og fortalte, at indimellem kunne der være udfordringer, hvis der eksempelvis skulle chokolade på kagerne.

Hun har ingen favoritkager, hverken at spise eller producere.

- Da jeg startede her, så pakkede vi roulader i trækasser til Irma. Det ville man ikke gøre i dag, sagde Jytte Pedersen, som har kørt truck siden 1984, hvor hun fik certifikat.

Det betød, at hun skiftede mellem truck-kørsel og kontorarbejde.

- Jeg var førstedame i 20 år. Jeg var med til at stemple ediketter, afløse og sørge for, at det hele kørte, fortalte Jytte Pedersen.

Hun nåede at bo i et hus i forbindelse med Svenstrup Gods i 30 år, men flyttede tilbage til Borup, da hun blev alene. For tre år siden flyttede hun så til Måløv for at være tæt på sin datter og to børnebørn.

Selv om hun ikke har været efterlønner længe, og der har været hele corona-nedlukningen, så nyder hun nu at have mere tid til børnebørnene og til at være sammen med flere venner.

- Jeg savner ikke arbejdet, men jeg savner mange af kollegaerne, fortalte Jytte Pedersen, som senere skal i audiens hos dronning Margrethe for at takke for medaljen.