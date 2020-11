Se billedserie Patienter og medarbejdere i afsnit Ø1, Ø2 og Ø3 i Psykiatrien Region Sjælland i Roskilde har den seneste tid taget billeder, når de har gået ture i området ved Roskilde Fjord og Sct. Hans. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fotografering i naturen giver patienter ro i sjælen

Roskilde - 17. november 2020 kl. 16:14 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

»Forfald« har Jannie valgt at kalde det billede, hun har taget af udsigten fra sit værelse. Lige uden for vinduet står et træ, og hun har kunnet følge, hvordan de grønne blade har mistet deres farve og er blevet visne.

- Træerne går i forfald, ligesom man selv kan gå i forfald, siger Jannie med henvisning til, hvordan hun selv er endt med at være indlagt på et af afsnittene i Psykiatrien Region Sjælland i Roskilde.

Skrev et digt Billedet inspirerede hende også til at skrive et digt, og det var noget af det, som velfærdskoordinator Eva Ahrensburg var ude efter, da hun foreslog, at patienter og personale fra afsnit Ø1, Ø2 og Ø3 skulle til at tage billeder, når de var ude at gå tur.

Jannies digt En lille åbning til bladets historik og forfald,

kan og vil udvikles til varme, stolthed og positiv kald

Med kraft jeg åbner vinduet op

har lært mig selv i tide at sige stop - Det er godt at kombinere det at være ude i naturen med det kreative. Det kan hjælpe patienterne til at få vendt opmærksomheden væk fra dem selv for en stund, så de i stedet får øje på det smukke i naturen, siger hun.

50 af billederne er blevet hængt op på gymnastiksalen ved Smedegade 10, hvor de kan ses frem til efter nytår, og Psykiatrien håber, at mange vil lægge vejen forbi og beundre værkerne.

Forbløffende resultater Ergoterapeut Helene Egeskjold fra Ø1 er en af de medarbejdere, som har gået ture med patienterne, samtidig med at der er blevet taget billeder.

- Nogle af dem er virkelig gået op i det og har taget mange billeder. Vi bor jo i fantastiske omgivelser, siger hun om nærheden til Sct. Hans-området og Roskilde Fjord.

Patienterne tilbringer det meste af deres dag på afdelingen, så ofte er gåturen deres eneste mulighed for at komme ud.

- Det er ikke så uoverskueligt for dem, for i dag har alle en mobiltelefon med et kamera. Jeg er fascineret over, hvor gode billeder man kan tage med sin telefon i dag, siger Helene Egeskjold.

Jannie har taget dette billede, som hun har kaldt "Forfald". Det viser udsigten fra hendes værelse.