Foto og video: Mange protesterede for børnenes skyld

Roskilde - 06. april 2019 kl. 14:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Christiansborg sover i. Hvor er der en voksen, hvor er der en voksen. Vågn nu op.«

En lettere omskrevet tekst til børnesangen »Bjørnen sover« rungede ud over Hestetorvet her til eftermiddag, da omkring 500 voksne, og et mylder af børn indtog Hestetorvet for at give deres utilfredshed til kende med normeringerne i børneinstitutionerne. Forældrene kræver at der fra statens side sættes et loft over hvor mange børn den enkelte voksen må have ansvaret for. I dag er det op til den enkelte kommune at fastsætte normeringen, som dermed svinger fra kommune til kommune og fra år til år.

- Det er ikke skadeligt at gå i institution, men det er skadeligt, hvis ikke der er nok voksne i institutionen og det er det vi oplever. Det er skadeligt for små børn ikke at kunne få den omsorg de har behov for, siger Tina Albertsen fra Viby, som fik demonstrationslavinen til at rulle, da hun på facebook opfordrede til demonstration landet over på baggrund af DR-dokumentaren »Er der en voksen til stede«.

Rundt om på Hestetorvet var der flere forældre med historier om livet i de lokale børneinstitutioner.

- Den anden dag, da jeg skulle hente var der en voksen som skulle lave mad, det efterlod en voksen på stuen. Der var en dreng, som havde gjort i bleen, men han måtte vente for stuens sidste voksen kunne lille lige gå fra resten af børnene for at skifte ham. Det synes jeg er bekymrende. Og det er meget vigtigt for mig at understrege, at det ikke er en kritik af de folk som arbejder med vores børn. De knokler og de får det bedste ud af det de er givet, men rammerne er bare utilstrækkelige, lyder det fra Christina Bech fra Svogerslev.

Tina Albertsen tygger lidt på spørgsmålet, om forældrene skal betale mere for en bedre normering.

- Nu er jeg ikke politiker, så det er svært at svare på. Personligt betalte jeg gerne lidt mere for at sikre at mit barn er i trygge hænder. Men det vil da være værd at undersøge, om prisen er blevet sat ned, når kommunerne har skåret i normeringen, siger Tina Albertsen.

