Forvirring på værtshuse: Hvornår må vi åbne?

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 19:29 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

- Vi aner ikke, hvornår vi må åbne. Jeg tror, de bare har glemt os i farten, siger Joan Zunda.

Hun er indehaver af George's Bodega ved Hestetorvet og har ikke fundet svar på, om hun må åbne værtshuset ved at læse den genåbningsplan, et flertal i Folketinget blev enige om mandag.

De har glemt os Det vil sige, at hun egentlig læste den som, at værtshusene ikke bliver en del af de kommende genåbningsskridt.

- De har helt glemt at meddele, hvornår i køen vi kommer. Jeg er godt klar over, at vi kommer allersidst, men vi bliver slet ikke nævnt, sagde Joan Zunda tirsdag.

Indehaver af Klosterkælderen Klaus Nielsen er overbevist om, at værtshusene ikke må åbne. Han har efterhånden resigneret over for de mange udmeldinger.

- Jeg har fået den holdning, at det bliver, som det bliver. Jeg venter, til jeg får et brev fra Erhvervsstyrelsen om, at nu kan jeg gøre dit og dat, siger han.

Udbredt forvirring På Sn.dk kunne man onsdag morgen også læse en artikel med den tolkning, at værtshusene ikke må åbne.

Ved nærmere læsning står der, at »restauranter, caféer m.v.« må åbne 6. maj, eller 21. april ved udendørsservering, og det lille »m.v.« omfatter også værtshuse.

Formuleringen har vakt forvirring i mange beværtninger. Brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer har også været i tvivl, men kan nu svare deres medlemmer.

- Vi har brugt lidt tid på at finde ud af, om de er omfattet, men de er omfattet. De må åbne både 21. april og 6. maj, lyder det fra brancheforeningens presseafdeling.

- Så er det jo lykkeligt. Så åbner vi da med alle de restriktioner, der følger med, siger Joan Zunda.

Hvilke restriktioner? Netop restriktionerne er der stadig en del uvished om. Genåbningsaftalen definerer dem ikke nærmere, men varsler fortsatte smitteforebyggende tiltag.

Danske Restauranter og Barer savner mere klarhed om eksempelvis kvadratmeterkravet, og om man skal lukke for alkoholservering klokken 22. De håber dog, at den nyeste restriktion i form af et coronapas, som gæster fx skal fremvise for at komme på værthus, kan erstatte nogle af de tidligere restriktioner.

Joan Zunda forudser, at især de ældre stamkunder kan blive irriterede over coronapasset.

- Det kan jeg godt forestille mig, der bliver en smule brok over, men det er vi vant til. Der var også brok over, at de skulle have de mundbind på, men til sidst gjorde de det bare, siger værtshusholderen.

Kan det betale sig? Hvis de gamle restriktioner igen gælder efter en genåbning, er Klaus Nielsen ikke en gang sikker på, at det kan betale sig at åbne.

Der fremgår af genåbningsaftalen, at forbuddet mod at

sælge alkohol efter klokken 22 stadig gælder. Netop det gik for hårdt ud over indtjeningen i Klosterkælderen, der henter en stor del af omsætningen fredag og lørdag aften.

Muligheden for at åbne udendørs 21. april vil Klaus Nielsen i hvert fald godt afskrive, for udgifterne til personale og indkøb vil ikke stå mål med indtjeningen.

