Forvirring om nyt dobbeltkryds: Sådan bliver det

Roskilde - 19. marts 2021

Der er stor bevågenhed på det dobbelte kryds midt i Viby, og meningerne er mange. DAGBLADET prøver er at give et overblik over, hvad det præcist er, som kommer til at ske i krydset, når det står færdigt.

Signalregulering For det første bliver de to kryds signalreguleret. Det vil betyde, at de for trafikanter vil opleves som et samlet kryds, og der kun bliver kørsel fra to sider ad gangen. Enten vil der være grønt på Assendløsevejen/Dalen, eller også vil der være grønt for trafikanter fra Vibyvejen og Grønningen.

Som det fremgår af tegningen, bliver der fodgængerfelter fire steder. Mest problematisk er, at hvis man kommer på cykel fra Vibyvejen, så er der ikke cykelfelt på tværs, her skal man altså af cyklen og trække over fodgængerfeltet.

Kommer man fra Dalen på cykel, skal man dele svingbanen med de bilister, som skal svinge til højre om ad Vibyvejen. Kommer man fra Dåstrup, vil der være etableret en blå cykelbane på tværs af vejen ved Grønningen.

Korte svingbaner I øvrigt skal det nævnes, at svingbanen fra Assendløsevejen og ned på Grønningen ikke kan blive længere, medmindre der bruges to millioner kroner yderligere på at flytte en transformatorstation, som står lige ved renseanlægget. Dette har der ikke været politisk flertal for. Skulle svingbanen fra Dalen til Vibyvejen have været længere, havde det krævet ekspropriering af et stykke privat grund.

Om det skriver Orbicon i deres rapport følgende i deres konklusion på side 25:

- Det er dog forbundet med en betydelig trafiksikkerhedsmæssig risiko at have så korte højresvingsbaner efter en afkortet cykelsti eller langs en cykelsti, da højresvingende køretøjer ikke får tilstrækkelig tid til at erkende cyklister fra højre.

Her er et kort, som viser hvordan krydset vil tage sig ud når det står færdig.

De to svingbaner inde midt i krydset kan i sagens natur heller ikke blive længere, da de kun kan optage den plads, som findes i krydset.

Ventetid ved krydset I Orbicons rapport om krydsets udformning skriver konsulentfirmaet, at man maksimalt kan komme til at vente i et minut og 43 sekunder i krydset på grønt, hvilket Orbicon beskriver som »relativt højt« .

På Vibyvejen etableres en svingbane mod Dåstrup. Den bliver etableret for ikke at få en lang kø på Vibyvejen om eftermiddagen. I Orbicons rapport er der en forventning om 262 meter kø på Vibyvejen i myldretiden, hvis ikke der bliver lavet denne svingbane. Med svingbanen vil dette reduceres til 76 meter, er forventningen.

Ikke nogen omkørsel Der er sat 4,5 millioner kroner af til ombygningen, som altså står til at begynde på mandag.

Kommunen har nu endelig besluttet, at der ikke skal være omkørsel i forbindelse med byggeriet. I stedet bygges der en lille bid midlertidig vej, som gør, at man kan køre ad Vibyvejen og ind i krydset under ombygningen. Den lille bid midlertidige vej står i cirka 150.000 kroner.

Forslaget der ikke blev til noget Der var også et forslag på bordet om at flytte Vibyvejen over mod vest, så der blev lavet et firbenet kryds lige over for Grønningen. Dette ønskede det politisk flertal ikke at bruge penge på, at det var sat til en pris på 11 millioner kroner.