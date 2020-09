Store dele af Roskilde Kommune og en god bid af Lejre Kommune er ramt af drikkevandforurening. Det drejer sig om alle de kunder, som får vand fra Fors. Foto: Lars Kimer

Forurening: Over 40.000 skal koge drikkevandet

Roskilde - 01. september 2020

Opdateres: Store dele af beboerne i Roskilde og Lejre Kommuner skal koge deres drikkevand. Det oplyser de to kommuner på deres hjemmesider.

Det er alle de borgere, som får leveret vand fra Fors, som er ramt.

Måling af drikkevandet i store dele af Roskilde Kommune viser tegn på forurening. Derfor skal du koge vandet i mindst to minutter, inden du drikker det eller bruger det til madlavning, opvask eller kaffebrygning. Det er ikke farligt at tage brusebad i vandet eller at vaske tøj.

- Jeg vil opfordre alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt - og at bringe beskeden videre til naboer og andre. Vi arbejder selvfølgelig sammen med Fors på at finde fejlen, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam.

Kogeanbefalingen gælder følgende byer i Roskilde Kommune: Roskilde, Darup, Kamstrup, Syd for Kamstrup, Vor Frue, Tjæreby, Øde Hastrup,Trekroner, Marbjerg, Store Hede(Himmelev), Veddelev, Store Valby, Lille Valby,Tågerup, Gundsølille, Østrupbæk, Kirkerup og Svogerslev

Forsyningsselskabet FORS udtog torsdag den 27. august 2020 rutinemæssige vandprøver fra Vandværk Hornsherred. Prøvesvaret, som forelå tirsdag den 1. september 2020 viser forekomst af enterokokker og coliforme bakterier. Derfor har Roskilde Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at anbefale borgerne at koge drikkevandet.

FORS er i gang med at finde årsagen til forureningen. Der er udtaget nye prøver 30. og 31. august og svaret på analyserne vil foreligge fredag den 4. september 2020.

Derfor skal alle berørte borgere forvente at koge deres vand minimum indtil der er svar på de næste prøver på fredag.

- På nuværende tidspunkt er det det bedste råd vi kan give. Det kan komme til at tage længere tid. Det afhænger af hvilke svar vi får på fredag, siger kommunikationschef i Roskilde Kommun Rikke Houkjær til DAGBLADET Roskilde.

Hos fors kan man ikke på nuværende tidspunkt sætte tal på hvor mange husstande der mere præcist er ramt af forureningen.

Generelt anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at hvis man oplever maveonde, skal man drikke rigeligt med væske. Hvis man oplever høj feber med opkast og diarré eller voldsomme mavesmerter, skal du kontakte Lægevagten Region Sjælland på tlf. 70 15 07 00.