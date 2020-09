Kommunens forsøg på kommunikation i forbindelse med sagen om det forurenede drikkevand vækker undren hos et byrådsmedlem. Foto: Britt Nielsen

Forurenet drikkevand: Undring over oldnordisk kommunikation

Roskilde - 03. september 2020 kl. 06:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens måde at kommunikere på i sagen om det forurenede drikkevand vækker undre helt ind i byrådet, hvor DF's Karsten Lorentzen allerede har bedt om en sag på det kommende klima- og miljøudvalgsmøde. Han opdagede det selv på sin lokale facebookgruppe for beboere i Dommervænget.

- Er det virkelig strategien, at kaste det ud på de sociale medier, og så håbe på det bedste. Det virker oldnordisk, siger Lorentzen som også er bekendt med, at flere lokale nyhedsmedier slet ikke modtog den pressemeddelelse, som blev sendt ud.

Han er ved tidligere lejligheder blevet gjort opmærksom på, at kommunen har adgang til et system, som kan sende en sms ud til alle mobiltelefoner i et område.

- Vi har, mig bekendt, brugt det system ved fx stormflodsvarsler i Jyllinge. Hvorfor brugte vi det ikke her?, søger han svar på.

Karsten Lorentzen har også selv oplevet systemet i brug, da han var i Sverige.

- Jeg kørte rundt midt i Sverige og fik så pludselig en sms fra myndighederne, som ville advare om en farlig situation i et geografisk afgrænset område. Den fik jeg, som dansker, bare fordi jeg opholdt mig inden for en stribe sendemaster. 14 dage senere fik jeg så endnu en sms, som fortalte hvordan hændelse var afsluttet. Der sad jeg her hjemme i Roskilde. Det må vi da også kunne, siger han og fortsætter;

- Vi har jo også personer, der opholder sig i Roskilde, som ikke bruger det hav af lokale facebookgrupper som efterhånden findes. Jeg tror informationen ville være lige så relevant for den franske turist, som står i Domkirken, som den ville være for os der rent faktisk bor her, siger han.

