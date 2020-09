Vandet i Roskilde og nærmeste omegn kan fortsat godt drikkes hvis det koges. Her giver kommunen fem gode råd til hvordan du bruger vandet. Foto: Jens Wollesen

Forurenet drikkevand: Fem gode råd

Hvordan koger jeg vandet tilstrækkeligt?

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 grader (»spilkoge«) i to minutter. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på 100 ºC i 2 minutter og er derfor ikke anvendeligt. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde.