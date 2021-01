Forulykket bil blokerede for trafikken

Et færdselsuheld i morgentrafikken endte med, at bil spærrede for trafikken i Ringstedgade i Roskilde og måtte bugseres væk. Politiet rykkede tirsdag klokken 7.48 ud til uheldet, der skete få hundrede meter fra politigården i Roskilde. En 59-årig kvinde fra Køge var i sin bil standset på Ringstedgade med front i nordlig retning, da hun svingede ud for at lave en vending.