Forsyningsselskab vil hjælpe coronaklemte kunder

Roskilde - 22. april 2020 kl. 17:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsyningsselskabet Fors A/S har tidligere meldt ud, at de fremrykkede alle betalinger til leverandører for at bidrage til at holde virksomheder oven vande i krisen. Nu giver Fors A/S også en økonomisk håndsrækning til kunder, der er hårdt ramt af krisen.

- Vi befinder os i en ekstraordinær situation, der har store økonomiske konsekvenser for både familier, virksomheder og samfundet. Vi vil strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne og mindske de triste konsekvenser af coronakrisen, siger administrerende direktør Michael Brandt fra Fors A/S, der dækker Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner.

Fors A/S forsikrer, at de sammen med kunderne, der har brug for hjælp, finder en løsning, hvis de har svært ved at betale regningen på grund af coronakrisen. Derfor er det vigtigt, at kunder, der har økonomiske udfordringer, kontakter Fors A/S hurtigst muligt, så der i fællesskab kan findes en løsning. Dog sender Fors A/S stadig rykkere og lukkevarsler ud til de kunder, der ikke betaler deres regninger, men det er der en særlig grund til.

- Vi kan ikke på forhånd vide, om vores kunder ikke betaler, fordi de er ramt af krisen, eller om det er, fordi de har glemt at betale. Blandt andet derfor sender vi stadig rykkere ud. Derudover viser vores erfaring også, at et lukkevarsel for nogen af vores kunder er det eneste middel til at starte en dialog. Vi oplever, at flere ikke reagerer på rykkerne, men når de modtager et lukkevarsel, tager de kontakt til os. Og det er netop dialogen, der er vigtig for os, så vi sammen kan finde en løsning og lave en aftale om betaling, siger Michael Brandt.

På nuværende tidspunkt har en håndfuld kunder haft brug for udskydelse af deres betaling. Fors A/S vurderer hvert enkelt tilfælde, når der laves en aftale om senere betaling eller betaling i rater.

- Vi ændrer ikke vores kreditpolitik, fordi vi selvfølgelig skal have pengene hjem. Der er nemlig kun de øvrige kunder til at betale, fordi vi ikke genererer et overskud i vores virksomhed. Men vi ønsker samtidig at udvise samfundssind og indgå dialog om afbetalingsordninger med de kunder, der på uheldig vis er ramt økonomisk af krisen. Vi er bestemt ikke interesserede i at bidrage til, at folk skal komme økonomisk i klemme, siger Michael Brandt.

Fors A/S opdaterer på www.fors.dk/coronasmitte, hvis der er nyt i forhold til affald, spildevand, vand og varme.

