Fors er nu helt sikre. Det er ikke deres system, som i fredags sendte en sms ud om at der igen skulle være forurenet drikkevand. Foto: Britt Nielsen

Forsyningsselskab om mystisk sms om drikkevandforurening: Det var ikke os

Roskilde - 29. september 2020 kl. 08:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Forsyningsselskabet Fors var hurtige til i fredags at få lagt et rygte i graven. Rygtet lød, at drikkevandet igen var forurenet, og dermed skulle koges. Men det undrer alligevel virksomheden, at en kvinde fredag fik den sms på sin telefon, som meget lignede en sms fra Fors om netop dette.

- Vi fandt hurtigt ud af, at sms'en ikke var afsendt fra os i fredag. Jeg har i fredags talt i telefon med kunden, og hun fortalte, at hun ikke længere havde sms'en, og at hun ofte oplever tekniske udfordringer med sin telefon. Hun slettede opslaget på Facebook, da hun erfarede, at hun var den eneste, der oplevede at få en sms om dette, fortæller Mette Ryberg Herskind fra Fors' kommunikationsafdeling.

Fors var naturligvis interesseret i at finde ud af, om nogen »for sjov« var begyndt at sende sms'er i selskabets navn.

- Det tyder ikke på, at det var det, der var tilfældet. Det er selvfølgelig noget, vi tager alvorligt, da det handler om at skabe tryghed for vores kunder. Derfor satte vi lige med det samme alle sejl til for at stoppe rygtet og samtidig undersøge, hvordan rygtet var opstået, siger hun og fortsætter:

- Vores system fungerer således, at det i 72 timer forsøger at sende en sms af sted. Derefter stopper systemet med at forsøge at sende, netop for at undgå en situation som denne. Så det er heller ikke en forsinket sms, der har siddet fast i systemet, siger hun.