Forsyningsselskab med håndsrækning til 38 millioner kroner

Roskilde - 20. marts 2020 kl. 09:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange virksomheder risikerer at komme i økonomisk knibe i forbindelse med coronakrisen. Derfor er meldingen fra forsyningsselskabet Fors A/S, der leverer vand og varme og håndterer affald og spildevand, at de står klar til at betale deres leverandører med det samme.

- Vi får jo ikke noget for at have penge stående i banken, og derfor er det vigtigt, at vi får pengene ud at arbejde, hvor de kan gøre en forskel. Vi har derfor valgt at fremrykke betalingerne for at give en håndsrækning til de mange virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, som bliver ramt hårdt af den krise, landet er i. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte op om erhvervslivets fortsatte drift, siger administrerende direktør Michael Brandt fra Fors A/S.

Tiltagene kommer i forlængelse af, at Fors A/S' ejerkommuner - Holbæk, Lejre og Roskilde - har overvejet at gøre det samme for kommunernes leverandører.

- Det er en helt ekstraordinær situation, som vi befinder os i - også for vores leverandører. Derfor har vi valgt at følge vores ejerkommuners overvejelser om at fremrykke betalingerne for arbejde, der er udført, så virksomhederne får deres penge langt hurtigere end normalt. På den måde er vi med til at understøtte vores ejerkommuners initiativer, siger Michael Brandt.

Det betyder, at fakturaerne bliver betalt med det samme i stedet for at opretholde de sædvanlige betalingsbetingelser. For Fors A/S' vedkommende gælder det cirka 38 millioner kroner, som erhvervslivet forhåbentlig får gavn af.

Fors A/S' leverandører er primært rådgivere, entreprenører og håndværkere.

Fors opdaterer på www.fors.dk/coronasmitte, hvis der er nyt i forhold til affald, spildevand, vand og varme.

