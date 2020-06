Den 42-årige Jimmi Steffen Lillelund er på femte uge som sunket i jorden. Ingen livstegn har der været. Tirsdag gennemsøgte politiet med hjælpe fra forsvaret en sø på den ejendom ved Gundsømagle, hvor han sidst har opholdt sig. Foto: Politi

Send til din ven. X Artiklen: Forsvundet i fem uger: Dykkere søgte i sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvundet i fem uger: Dykkere søgte i sø

Roskilde - 03. juni 2020 kl. 11:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 42-årige Jimmi Steffen Lillelund er fortsat forsvundet uden at have givet livstegn fra sig siden torsdag den 30. april.

Læs også: Politiet hælder nu mere til at Jimmi er udsat for en forbrydelse

Politiet erkender, at der er småt med spor, men de leder fortsat, hvor der kunne tænkes at være en mulighed for at finde ham.

I går, tirsdag, brugte politiet det meste af dagen på Søgaarden på Holmevej, hvor Jimmi Lillelund senest har opholdt sig.

- Vi havde assistance fra Forsvarets Minørtjeneste og deres dykkere. Vi gennemsøgte den sø, som findes på ejendommen, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Eftersøgningen tog det meste af dagen, men den gav ingen nye spor i sagen.

- Det eneste vi fik ud af anstrengelserne er, at vi kan konstatere, at han i hvert tilfælde ikke lå druknet i søen, siger Martin Bjerregaard, som kalder det en rutinemæssig undersøgelse at tjekke søen.

- Det er sådan en ting, vi har på en liste over ting, vi kan gøre, hvis en sag som denne står i stampe, og her valgte vi så at gøre det, siger han.

Martin Bjerregaard understreger, at der fortsat ikke er nogle konkrete indikationer på, at der skulle være foregået noget kriminelt, men når en sund og rask mand i 40'erne forsvinder så effektivt, så hælder politiet mere og mere til, at det godt kan være tilfældet.

Jimmi Lillelund har officielt adresse i Jylland, men har den seneste tid opholdt sig på Søgaarden på Holmevej ved Gundsømagle. Politiet har kun fundet hans bil ved Haveforeningen Ishøjgård mellem Greve og Ishøj.

Jimmi Lillelund er beskrevet som 177 centimeter høj, lidt robust og med tatoveringer på begge arme. Han var iført cowboybukser og kondisko, sidst han blev set.

relaterede artikler

42-årig fortsat sunket i jorden 07. maj 2020 kl. 16:13