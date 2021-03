Samtlige juridiske dommere og nævninge var enige om at dømme Christian Dehn til forvaring på ubestemt tid. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Forsøgte at voldtage flere unge piger: Her er dommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsøgte at voldtage flere unge piger: Her er dommen

Roskilde - 12. marts 2021 kl. 13:43 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Den 38-årige Christian Ambrosius Dehn fra Dåstrup blev fredag eftermiddag idømt forvaring for en stribe forsøg på voldtægt af piger ned til niårsalderen.

Dommen faldt ved et nævningeting i Retten i Roskilde, hvor han tidligere på ugen uventet aflagde fuld tilståelse i sagen, hvor han ellers havde nægtet sig skyldig i de væsentligste anklagepunkter. Overgrebene fandt nemlig sted på scor.dk, og indtil denne uge forsvarede han sig med, at han udmærket vidste, at de profiler, han var i kontakt med, var falske.

I chatten skrev han typisk med mødre, som han opfordrede til at begå overgreb på deres døtre, samtidig med at han håbede på selv at kunne komme til at deltage i overgrebene.

Han bad bl.a. en kvinde om at voldtage sin 13-årige datter analt. »Optag når du voldtager hende. Jeg vil høre ungen skrige af smerte,« skrev han. Til en mor til en datter på 10 år skrev han, at hun skulle holde datteren, mens han selv voldtog pigen. En person, som han troede var en 28-årig sygeplejerske, spurgte han, om hun kunne skaffe sovemedicin? Det kunne hun ikke. »Nå, okay. Det ville ellers have været godt til hende. Men så må tøsen bare tage smerten med. Hvor tæt bor du på dine naboer?« skrev han tilbage.

At profilerne var falske, spillede dog ingen rolle. Samtlige juridiske dommere og nævninge var enige om, at det skyldtes tilfældige hindringer for gerningernes udførelse, at forbrydelserne ikke blev fuldbyrdet, og at det var bevist, at han havde haft til hensigt at begå de strafbare handlinger, han beskrev. Det handlede blandt andet om seks forsøg på voldtægt og forsøg på samleje med piger i alderen 9-14 år samt udbredelse af børneporno.

Forvaring påkrævet Det er fjerde gang, Christian Dehn bliver dømt for seksualforbrydelser. Hver gang er der blevet sat ind med sexologisk behandling, men troen på, at det kan føre til en ændret adfærd, eksisterer ikke længere. En behandlingsdom kom således ikke på tale.

Mentalundersøgelsen af ham konkluderer, at der er en høj risiko for tilbagefald, og at der ikke kan peges på nogen foranstaltning, som findes mere formålstjenlig end straf. Samme konklusion kom retslægerådet frem til og slog fast, at forvaring måtte anses for påkrævet for at forebygge en væsentlig fare for nye overgreb.

Det lykkedes ham i 2012 at få en 11-årig pige til at mødes med ham efter at have chattet med hende. Hun blev udsat for både vaginalt og analt samleje. Han blev dømt, men det fik ham ikke til at afholde sig fra efter løsladelsen at kontakte den samme pige på ny for igen at have samleje med hende. Det blev ved forsøget, som han blev dømt for. Tredje dom faldt efter en chat med en 14-årig pige, som han aftalte at mødes med - men som viste sig at være en journalist på et tv-program, der afslørede pædofile. Og allerede mens han afsonede denne tredje dom, var han i gang med de forhold, der nu har indbragt ham en forvaringsdom.

Lægefaglig vurdering - Historien vidner om, at han igen og igen opsøger nye muligheder for at opfylde sine lyster. Intet tyder på, at han kan stoppe. Derfor er en tidsbestemt straf ikke tilstrækkelig til at imødegå den fare, han udgør. Forvaring er ikke nødvendigvis langvarig, men om, at der er en løbende lægefaglig vurdering, som sikrer, at der ikke sker løsladelse, før det er forsvarligt, sagde anklager Annette Ahm.

Forsvarer Flemming Wahrén modsagde hende ikke og understregede, at Christian Dehn selv ønskede forvaring. Ud over forvaring på ubestemt tid blev Christian Dehn også idømt boligforbud, besøgsforbud og kontaktforbud, som alt vedrører kontakt med unge under 18 år. Sammen med sin forsvarer brugte Christian Dehn kun et minuts tid på at overveje udfaldet, inden han valgte at modtage dommen.