Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt (tv.) foran boligforeningen i Trekroner, hvor forsøget med Klimaknappen kører.

Forsøg i Trekroner: Klimaknap til at spare på varmen

Roskilde - 07. juli 2021 kl. 06:16 Kontakt redaktionen

En ny klimaknap, der skal hjælpe med at spare på varmen, testes nu i Solparken ved Trekroner, der hører til det store lokale boligselskab Sjælland.

Opfindelsen skal hjælpe beboerne med af finde frem til deres reelle energibehov, og den er udviklet af tre virksomheder Climaid, NorthQ og Danfoss samt med DTU som videnspartner.

- Beboerne bruger langt fra altid energi på den optimale måde, bl.a. fordi temperaturen i boligerne er ofte for høj i forhold til, hvad der faktisk er behov for, forklarer Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, som er teamleder for energi i boligselskabet.

Projektet Klimaknappen skal motivere beboerne til selv at være mere bevidste om deres adfærd og energiforbrug. Det testes for tiden i to opgange i Solparken i Trekroner.

Her er i en række lejligheder installeret en indeklimacensor, Klimaknappen, som måler temperatur, luftfugtighed og CO2-koncentration. Samtidig sænkes temperaturen løbende, og når beboerne føler, at det er ved at blive for koldt, aktiverer de Klimaknappen, hvorefter temperaturen stiger igen.

Lav temperatur uden at fryse

Systemet skal være med til at optimere energiforbruget og sikre, at der ikke sendes for meget varme ud til bygningen - varme, som ikke bliver brugt og dermed skal sendes retur i fjernvarmesystemet.

På den måde kan Klimaknappen med til at sikre, at varmeforbruget holdes på det laveste niveau, uden beboeren oplever at fryse. Den varme, der sendes ud i de enkelte lejligheder, reguleres efter den data, klimaknappen lagrer om beboernes behov - ikke efter en fast aftalt temperatur.

- Hvis meget få beboere afgør, hvor høj en temperatur, der sendes ud i radiatorerne, er de også med til at give alle i denne enhed en høj varmeregning. Det er baggrunden for Klimaknappen.

- I stedet vil vi nu gerne lave en konstant afstemning om varmebehovet blandt beboerne. Det sker så ved at trykke på knappen, hvis det er for koldt. På den måde tilgodeser man flertallet, fremfor at et mindretal bestemmer for meget. På den måde kan vi sikre alle beboerne så lavt et energiforbrug som muligt, forklarer Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt.

Penge fra EU

Projektet har støtte af innovationslaboratoriet CORO, Co-lab Roskilde gennem Innovationsdistrikt Sjælland, som er finansieret af EU's regionalfondsmidler til at styrke innovationen i Region Sjællands mindre og mellemstore virksomheder.

Løsningen arbejder med energioptimering på en ny måde, der ikke tidligere er anvendt i boliger, fordi det tager udgangspunkt i beboerens egen adfærd.

- Denne nye indfaldsvinkel sikrer, at vi med partnerskabet mellem virksomhederne opnår nye løsninger til gavn for samfundet og den grønne omstilling, siger Karolina E. Osipowska, direktør hos CORO, Co-lab Roskilde.

Oven i besparelserne for de enkelte beboere kan Klimaknappen også blive en vigtig brik i den grønne omstilling. Der er et kæmpe potentiale i besparelser på opvarmning af bygninger-

Hele 40 procent af den vestlige verdens primære energi kommer fra bygninger, hvoraf en stor del går til opvarmning, køling, belysning og ventilation. Aktørerne bag Klimaknappen forventer, at systemet kan reducere energiforbruget med 15 procent i de bygninger, hvor løsningen er gennemført fuldt ud. Det tager dog tid, og Klimaknappen testes i øjeblikket i et begrænset antal lejligheder, da corona-restriktionerne har besværliggjort adgangen til lejlighederne.

Potentialet kan dog vise sig at være endnu større, da data fra Klimaknappen om det varierede energibehov kan hjælpe forsyningsselskaberne med endnu bedre at planlægge produktionen.

- Her kan data måske på sigt bruges til at hjælpe forsyningsselskaberne med at blive klogere på energibehovet i de enkelte bygninger, og det kan være med til at optimere energiforbruget, mener Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt:

- De almene boliger udgør 20 procent af landets samlede boligmasse, så det kan blive en vigtig brik i den grønne omstilling. Som boligselskab er det vigtigt, at vi bliver bedre til at samarbejde med forsyningsselskaberne, og et projekt som Klimaknappen er med til at gøre os klogere på beboernes behov og forbrugsmønstre, siger forklarer han.

Klimaknappen

Klimaknappen er udviklet i et samarbejde mellem virksomhederne Climaid, NorthQ og Danfoss med Boligselskabet Sjælland som testplatform. Samarbejdet kom i stand i forbindelse med innovationseventet COCONF18.

Innovationsprojektet har fået tildelt midler af innovationslaboratoriet CORO, Co-lab Roskilde gennem Innovationsdistrikt Sjælland, som er finansieret af EU's regionalfondsmidler til at styrke innovationen i Region Sjællands mindre og mellemstore virksomheder.