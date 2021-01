Formålet med lokalplan 693 er at sætte lidt strammere rammer for byggeri langs Frederiksborgvej, men omfatter også den vestlige side af Strandgårdsvej, hvor det vil få den stik modsatte virkning.

Forslag vil virke modsat hensigten

Urimeligt og unødvendigt.

Sådan beskriver grundejere på Strandgårdsvej, at deres kvarter risikerer at blive forringet og udsat for forskelsbehandling, hvis byrådet vedtager lokalplanforslag 693, som det er fremlagt.

Selv om lokalplanen er rettet mod en regulering af Frederiksborgvej, rammer den nemlig også en del husejere på Strandgårdsvej, nemlig de ni, hvis baghave har skel ud til Frederiksborgvej. På Strandgårdsvej vil lokalplanens bestemmelser, som sigter på at begrænse muligheden for at bygge stort, dog betyde, at der bliver mulighed for at bygge langt større huse, end tilfældet er i dag, men altså kun på den ene side af vejen.