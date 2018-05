Forslag om containerplads ved skole får klø

Selv om flere af partierne endnu ikke har holdt gruppemøde forud for udvalgsmødet 15. maj, så har Konservative på Facebook meldt ud, at de vil stemme nej. Det tyder også på et nej fra Dansk Folkeparti.

Hos Socialdemokratiet har det lokalt valgte byrådsmedlem Pierre Kary bestemt ikke til sinds at stemme for dispensationen, men han understreger også, at partiet først på mandag har gruppemøde.

- Hvis vi siger ja til det her, så forpasser vi en gylden chance for at skabe noget af den udvikling, som folk i Svogerslev ønsker sig midt i byen. Det er jo ikke til at sige, hvor længe containerpladsen så kommer til at ligge der. Det er nu, vi skal tænke os godt om. Vi skal lytte til Svogerslev, og jeg har lyttet mig frem til, at vi skal have lavet en ny lokalplan for området, som kan skabe positiv udvikling i Svogerslev, siger han.