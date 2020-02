Forslag: Trekroner kan fortsætte vokseværk

Gennem de seneste par årtier har Trekroner vokset fra ganske få indbyggere til cirka 5000, og bydelen er tæt på at være fuldt udbygget. Men Trekroner behøver slet ikke at være færdig med at vokse.

I forbindelse med den igangværende revision af kommuneplanen foreslår to store grundejere i Trekroner, at der etableres endnu et stort boligområde mod øst. Forslaget, som er udarbejdet med hjælp fra Roskilde Kommunes tidligere byplanchef Jan Bille, opererer med en udbygning efter de samme principper, som er anvendt hidtil. Det vil sige, at Trekroner Fælled adskilles fra Trekroner Øst af en grøn kile, som resulterer i et rekreativt område omkring Langebjergsøerne, og at de kommende boliger bliver både tæt-lavt byggeri og parcelhuse.