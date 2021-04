Forslag: Supercykelsti til Køge via Havdrup vil koste Roskilde over 20 mio.

Se billedserie Stregerne til en supercykelsti mellem Roskilde og Køge via Havdrup er ved at blive tegnet, og den dyreste del af projektet for Roskilde Kommune er strækningen fra Køgevej til Køgevej gennem Vor Frue, hvor der - hvis projektet gennemføres - bør laves nye brede cykelstier med separate fortov.

Roskilde - 09. april 2021 kl. 06:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Skal Roskilde finde 15-20 millioner kroner til at etablere supercykelsti til Køge?

Det er den pris, som Supercykelstisekretariatet har sat på som Roskildes andel af et 77 millioner kroner dyrt projekt, der skal gøre cykling mellem de to store byer lettere. Ser man på projektet, skal der laves en række tilpasning på strækningen fra rundkørslen på Køgevej ved Roskilde Station og ud til Motelvej for Roskildes regning. Langt de fleste af disse ændringer har forvaltningen dog givet deres første input til, og her vendes tommelfingeren i flere tilfælde nedad.

For eksempel bør der i rundkørslen ved stationen laves gennemførte fortorve, så biler og busser skal op over cykelstien for at komme ind og ud ad rundkørslen, og på strækningen fra rundkørslen og ud til Gormsvej bør cykelstien laves bredere, eventuelt på bekostning af pladsen til de gående.

Ved Gormsvej skal cykelstien også føres igennem, så bilisterne skal over cykelstien, men med små 1900 bilister ind og ud ad Gormsvej er den første melding fra kommunen, at det ikke kommer til at ske.

Gennem Vor Frue

Fra Motelvej til krydset ved Vore Frue er eventuelle udgifter pålagt staten, og så udestår et valg, om supercykelstien skal føres ind gennem Vor Frue eller følge Køgevej rundt om Vor Frue.

Roskilde Kommune foreslår, at cykelstien går gennem Vor Frue. Her vil den absolut største udgift for Roskilde Kommune være i projektet, for fællesstierne gennem Vor Frue skal laves om til enkeltrettede cykelstier på minimum 2,25 meter i bredden, og fortovet skal laves om til minimum 1,5 meters bredde i begge sider af vejen.

I den ende af Vor Frue, som vender ind mod Roskilde, vil der dog kun skulle laves fortove i den ene side af vejen. Prisen for dette vurderes af supercykelstisekretariatet til cirka 6,5 millioner kroner.

Ind til Havdrup

Den sidste dyre bid af projektet for Roskildes vedkommende er anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Havdrupvej fra Køgevej og ind til Havdrup, hvor kommunegrænsen liger næsten ved bygrænsen til Havdrup.

Tanken er, at hvis projektet skal gennemføres, så vil det blive med en sti på vestsiden af vejen. Prisen for denne del af projektet er over 3,8 millioner kroner, som skal betales af Roskilde Kommune.

Hvad koster det?

Køge Kommune står til at skulle lave anlæg for 23 millioner kroner, Solrød Kommune for otte millioner og Vejdirektoratet for tre millioner kroner.

For at ramme en projektpris på 77 millioner kroner er der lagt 15 procent til projektstyring og 20 procent til uforudsete udgifter. Holder de to tillæg, så er Roskildes andel af projektet på 21,5 millioner kroner plus årlige driftsomkostninger.

For at en cykelsti kan få prædikatet »super«, skal 80 procent af strækningen opfylde kriterierne for en supercykelsti.

Godt projekt, men...

Den eneste supercykelsti, som står nævnt i Roskildes nuværende cyklistplan, er Københavnsvej-stien. Den er vurderet til at koste tre millioner kroner, og formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), er da også varsom med at love noget som helst.

- Vi har årligt 13 millioner kroner til forbedringer for cyklister, så en sag som denne vil være en del af en budgetforhandling. Ellers kan vi ikke løfte opgaven. Vi kunne da vældig godt tænke os supercykelsti til både Køge og Ringsted, men det er bare dyre projekter, siger han.

Er forholdene for cyklister på Køgevej og gennem Vor Frue egentlig ikke ganske fine?

- Jo, men de lever bare ikke op til at blive kaldt en supercykelsti, fordi dele af strækningen ikke er i den rigtige stand, siger Jens Børsting.

Roskilde har ifølge formanden cyklist-projekter for cirka 100 millioner kroner i kommunens cyklistplan, hvilket er projekter nok til de næste otte år, med det nuværende budget.