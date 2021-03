Hedegårdenes Skole kan blive tænkt ind i den planlagte forskønnelse af Københavnsvej. Derudover kan bedre legepladser være med til at øge skolens tiltrækningskraft. Foto: Kristian Jørgensen

Forskønnelse skal trække flere elever til fire skoler

Roskilde - 14. marts 2021 kl. 12:50 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Et mere indbydende ydre og bedre legepladser kan være med til at få færre til at fravælge den lokale folkeskole.

Derfor vil skole- og børneudvalget sætte gang i fysiske forbedringer af de fire skoler i Roskilde, der har sværest ved at tiltrække og fastholde børn bosiddende i deres eget distrikt. Det er Hedegårdenes Skole, Østervangsskolen, Tjørnegårdskolen og Sct. Jørgens Skole.

- Selvfølgelig betyder det meget, hvad der foregår inde i skolen, men jeg tror også, det betyder meget, hvordan de fysiske rammer fremstår, når forældre skal vælge skole, siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Skal tænkes sammen Udvalget vedtog sidste år at få afdækket, hvad der kan gøre skolerne mere attraktive, og skolerne har givet deres bud på, hvordan de fysisk kan åbne sig mere for lokalsamfundet.

Det handler både om ydre forskønnelse af facader og indgange og bedre udendørs faciliteter og legepladser. De forbedringer vil udvalget have undersøgt nærmere af fagfolk og med involvering af skoler og forældre, ligesom de økonomiske muligheder skal afklares både på kort og lang sigt.

Jette Henning mener, det er vigtigt at komme hurtigt i gang, selvom det ikke bliver den store forkromede ombygning fra starten. Hun vil også arbejde for at få Hedegårdenes Skole tænkt ind i det projekt, der er for en forskønnelse af Københavnsvej, ligesom Østervangsskolen skal indgå i den plan, der er for sydbyen.

- Når vi alligevel laver byudviklingsprojekter, skal vi tage udgangspunkt i vores egne kommunale institutioner, og hvordan de kan blive et større aktiv i lokalområdet, siger udvalgsformanden.

Har virket før Andre skoler kan også mene, at de kunne trænge til en kærlig hånd. Det er ikke utænkeligt, at de får det senere, men lige nu er fokus på de skoler, der bliver valgt fra.

- Jeg vil ønske, at vi skal igennem alle vores skoler, for jeg synes, de fysiske rammer for vores børn og elever er utrolig vigtige. Men nu starter vi med de fire og kigger rigtig meget på dem. Vi har jo haft fat i Klostermarksskolen, der fik en ordentlig renovering, og det kan man se resultaterne af. Den har oplevet meget større søgning efter det. Jeg siger ikke, at det at man får malet og renoveret bare øger søgningen, men det betyder altså noget, hvordan skolen fremstår, siger Jette Henning.

Ikke kun det ydre Et ansigtsløft kan ikke alene, når skolernes ry og tiltrækningskraft skal i vejret. Det handler heller ikke kun om at tiltrække elever, men også at holde fast på dem, da det tynder ud på skolerne hen over årgangene.

Forvaltningen har set på, hvad der får forældre og børn til at forlade skolerne, og hvad der kan gøres for at holde på dem.

Fravalgene skyldes dårlig trivsel, dårligt miljø og dårlig kommunikation, og beslutningen om at skifte skole sker typisk ved overgangen til et andet skoletrin og en anden afdeling.

Vejen frem kan være at forbedre forældresamarbejdet, og at danne nye klasse ved overgangen til udskolingen. Det skal skolerne arbejde videre på i samarbejde med kommunen.

De indendørs rammer er ikke omtalt som en del af forskønnelsen, men kommunen har i forvejen sat gang i forbedring af ventilation og faglokaler på skolerne.

Sådan kan skoler forbedres Herunder er de forslag forvaltningen sammen med skoleledelserne har til at forskønne de fire skoler i Roskilde.

Hedegårdenes Skole:

- Moderniser skolegården med ny belægning og legefaciliteter.

- Etabler en ny offentlig legeplads på området syd for skolen.

- Åbn det grønne område ved den gamle inspektørbolig og det mere spændende. Haven bruges meget lidt i dag og kunne komme både skolen og lokalområdet mere til gavn.

- Tænk skolens indgangsparti ind i byudviklingsprojektet for Københavnsvej, hvad det p.t. ikke er.

Østervangsskolen:

- Skolen mangler udefaciliteter til både mellemtrin, udskoling og klub. Det kan etableres i forbindelse med et nyt naturfagsområde, så det både bliver til gavn for undervisningen og områdets børn i fritiden.

- Østervangscenteret skal udvikles, og skolens udeområder skal indgå i de planer.

- Der kan i den forbindelse skabes en passage gennem skolen fra centeret til Roskildevænget og videre til Musicon. Passagen kan skabes ved at fjerne en mellembygning mellem skolens sal og idrætshal.

Tjørnegårdskolen:

- Skolen ser slidt og uindbydende ud i kontrast til de gode faciliteter indenfor. Hovedindgang og pergola kunne gøres pænere og grønnere med nye elementer og ikke mindst mere lys på.

- Skolens grå betonfacade kan gøres mere spændende ved at opsætte bannere med billeder af skolens liv.

- En byfornyelse af Æblehaven/Rønnebærparken indebærer et sti- og parkforløb hen mod skolen og et nyt sølandskab sydvest for skolen. Det kan skolen åbnes op mod, så parkområdet kan bruges af eleverne.

Sct. Jørgens Skole:

- Den mest benyttede indgang fra Elmevej er en kedelig, smal gangsti med plankeværk på begge sider. Den kan gøres mere spændende.

- Man kan »vende skolen på vrangen« ved at opsætte bannere med billeder af skolens liv og undervisning udvalgte steder på facaden og ved indkørslerne.

