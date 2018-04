Forsker Majken Toftager Larsen fra RUC vil sammen med en kollega sætte fokus på fællesskaberne i Viby. Projektet har fået nogle EU-midler, og en del af pakken er en folkefest. Foto: Britt Nielsen

Forskningsprojekt sørger for folkefest i Viby

Roskilde - 05. april 2018 kl. 17:16 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de kommende uger vil Majken Toftager Larsen, som er forsker på RUC's planlæggeruddannelse, Plan, By og Proces være en hyppig gæst i Viby. Sammen med en forskerkollega og Giv Rum, der arbejder med brugerdreven byudvikling sætter hun fokus på Viby og de kapaciteter, byen har.

- Jeg og en kollega har fået nogle EU-midler, fortæller Majken Toftager Larsen og forklarer, at deres projekt i Viby er en del af et større EU-projekt.

I Viby vil Majken Toftager Larsen og hendes kollega se på, hvordan sociale fællesskaber danner rammen for levende og bæredygtige lokalsamfund, og hvordan man aktivt kan arbejde med at styrke sociale fællesskaber omkring bymidten.

- Vi blev interesseret i KulturCosmos, fordi de har været gode til at samarbejde på tværs. I mange mindre byer forsvinder butikkerne, og folk arbejder her ikke mere. Hvad træder i stedet for? Hvad danner det sociale kit? Vi vil undersøge de selvgroede ting, siger Majken Toftager Larsen og forklarer, at der er to ben i hendes forskning.

Det ene ben kommer til at handle om at kigge lidt dybere på KulturCosmos. Hvad gør de, hvem deltager og hvorfor. Hvilken værdi har aktiviteterne for brugerne.

Det andet ben er en folkefest, som vil finde sted midt i Viby på en dato, som endnu ikke er fastlagt.

- På selve dagen vil der blandt andet være en work-shop, hvor vi gerne vil skabe reflektion om, hvad der er godt ved Viby, og hvad man kan forbedre? Hvordan kan vi tænke endnu vildere? siger Majken Toftager Larsen og forklarer, at folkefesten er en del af en proces, og forskerne vil efter festen følge op på projektet med flere workshops.

