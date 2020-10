De lydprøver, som forskere lavede natten til torsdag fra Risø ud over Roskilde Fjord, lød som sirener fra forskningscenteret. Og sirener fra et område med atomaffald gjorde enkelte borgere utrygge. Foto: Lars Kimer

Forskere beklager: Lydprøve fra Risø lød som sirener

Roskilde - 02. oktober 2020 kl. 11:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Natten til torsdag i denne uge udførte forskere fra FORCE Technology og DTU en lydprøve over Roskilde Fjord for at studere, hvordan lyden bevæger sig hen over vand. Dele af signalerne havde sirenemæssig karakter.

Lydprøven blev foretaget ud mod fjorden fra Risø-siden, hvor der også er deponeret atomaffald, så det var meget uheldigt, at der blev udsendt signaler, der kunne lyde som sirener herfra. Det har forståeligt fået beboere i området til at henvende sig til DTU Vindenergi for at høre, om der var noget galt. DTU Vindenergi på Risø var dog ikke blevet orienteret om, at signalerne fra lydprøven kunne lyde som sirener.

- Vi beklager dette og undskylder over for de borgere, som har følt sig generet eller forskrækket, siger Erik Thysell fra FORCE Technology, der har stået for målingen.

- Vi havde ikke forudset, at visse dele af signalerne kunne opfattes som sirener. Derfor var det ikke nævnt i artiklen, som blev bragt i DAGBLADET Roskilde og på sn.dk forud for lydprøven. Det beklager vi, siger han.

Overraskende hørbare Erik Thysell understreger, at de udsendte signaler ikke kan sammenlignes med støjen fra vindmøller, og at det udsendte niveau har været noget højere end almindelig støj fra vindmøller.

Der er anvendt specielle signaler, der er hensigtsmæssige for den analyse, der er lavet af, hvordan lyd bevæger sig hen over vand, hvilket er det egentlige formål med eksperimentet. Tilsvarende målinger har tidligere været udført omkring Mors, hvor lydsignalerne ikke var hørbare i længere afstande end to kilometer fra højttaleren. De vejrmæssige forhold natten til torsdag var markant anderledes, og det gjorde, at signalerne var overraskende hørbare over Roskilde Fjord.

Gentages ikke Forskerne ville ikke have udført testen på denne placering, hvis de havde forudset, at signalerne var så hørbare for naboerne, som de viste sig at være. Forskerne fra FORCE Technology undskylder for den manglende orientering, og DTU Vindenergi beklager over for beboere, der har følt sig generet.

- Som offentlig forskningsinstitution er det vigtigt for os at have et godt og tillidsfuldt forhold til naboer og borgere i Roskilde. Det synes jeg, at vi har opbygget gennem årerne, og derfor er vi selvfølgelig også kede af, at folk forståeligt nok har været generet eller utrygge ved episoden, siger vicedirektør Peter Hjuler Jensen.

Der er tale om et enkeltstående eksperiment, som ikke gentages. Forsøget skal bruges til at udvikle matematiske modeller til at forudsige støjen fra vindmøller.