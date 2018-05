Heidi Bergenholtz foran Holbæk sygehus, hvor hun i de næste tre år skal forske i "den svære samtale". Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Forsker: - Vi skal blive bedre til at tale med patienter om livets slutning

22. maj 2018

Sjælland: Omkring 43 procent af alle danskere dør på et sygehus. Mange af dem er kræft-patienter og kronisk syge, så som patienter med demens, KOL såvel som hjerte-, nyre- og leversvigt. Men alligevel er der ingen tradition for at disse svære samtaler med de alvorligt syge udføres systematisk af sundhedspersonalet på danske sygehuse.

Sådan lyder det fra Heidi Bergenholtz, klinisk sygeplejespecialt og som netop er gået i gang med en post.doc. forskningsprojekt under Syddansk Universitet på Holbæk Sygehus. Det viser flere forskningsstudier, såvel som Heidi Bergenholtz egne erfaringer, både som forsker og som sygeplejerske på lungemedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde gennem en årrække.

- Det her er ingen kritik af sundhedspersonalet. Vi er uddannet til at hjælpe og redde liv. Men min tidligere ph.d.-afhandling viste, at den manglende kultur og systematik i forhold til den palliative og lindrede indsats over for uhelbredeligt syge patienter kan få nogle uønskede konsekvenser, siger hun til aviserne.

Det betyder blandt andet, at det kan være meget forskelligt hvilken afslutning man får i livet.

- Det kan komme til at afhænge af, hvem der lige er på arbejde den dag. Hvilke erfaringer og kompetencer har de med den palliative indsats, fortæller hun.

Det kan altså få den konsekvens, at den svære samtale, som i eksemplet fra denne artikels indledning, bliver taget alt for sent, mener Heidi Bergenholtz:

- Samtalen tages måske først, når patienten ligger på sit yderste, og måske er så dårlig, at han eller hun ikke er klar i hovedet til at træffe et bevidst valg, siger hun blandt andet.

Heidi Bergenholtz forskningsprojekt skal munde ud i en guide eller værktøjskasse, som kan gøre »den svære samtale« lidt lettere for sundhedspersonalet.

Hele interviewet med Heidi Bergenholtz blev bragt i aviserne DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske lørdag.

