Se billedserie Josefine Duus Christensen holdt sin fest for to uger siden, men nu er hun endelig konfirmeret. Da konfirmationen blev udskudt i foråret, var hun bange for, at det slet ikke ville ske. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Forsinket konfirmation: Forventningens glæde blev trukket ud

Roskilde - 30. august 2020 kl. 17:28 Af Britt Nielsen

Normalt ville kirken være proppet, når der er konfirmationer. Nu står familie og venner i stedet for uden for Trekroner Kirke og venter på, at 8.T fra Himmelev Skole træder ud af kirken., hvor der er masser af plads.

Der er god plads foran, og mange er da også mødt op med flag i hænderne. Der er opsat et hvidt partytelt, hvor hver konfirmand har en papirspose til blomster og telegrammer.

Forskellige biler er kørt frem og klar til at transportere konfirmander væk fra kirken. Der er tale om forskellige sportsvogne af mærkerne Ferrari, Audi og sågar en ældre cremefarvet Morgan.

Midt mellem bygerne skinner solen, og der er en perfekt sensommerstemning.

Endelig åbner dørene sig og med store smil kommer konfirmanderne ud på pladsen til billeder og kram.

Først bliver hele klassen stillet op til et gruppebillede.

- Vi står et par minutter, så bare skyd, lyder det fra sognepræst Jarl Ørskov Christensen, mens familierne også er ved at komme ud af kirken og også lige skal nå at tage billeder.

Præsten smiler, men om under en time har han et hold mere. Hele kirken skal sprittes af i pausen.

Nervøs før konfirmation

En af konfirmanderne er 14-årige Josefine Duus Christensen, som sammen med resten af sin klasse skulle have været konfirmeret den 30. maj.

Der gav da også nogle tanket og noget urolighed, da Danmark lukkede ned i foråret, og konfirmationerne blev udskudt på ubestemt tid.

- Jeg var bange for, at det ikke ville ske, siger Josefine Duus Christensen og fortæller, at da den 30. maj oprandt, gik det op for hende, at nu kunne hun gå og glæde sig lidt længere tid.

Dermed blev forventningsglæde trukket lidt ud.

Men det er rart, at hun nu endelig er konfirmeret.

- Jeg var meget nervøs. Det var underligt, at det nu var ens tur, siger Josefine Duus Christensen og røber, at selv om det er ved at være mange uger siden, de havde generalprøve før sommerferien, så kunne alle huske, hvad de skulle.

Skoene blev byttet

Hendes kjole passede stadigvæk.

- Men mine sko blev for små, så dem har jeg byttet, siger Josefine Duus Christensen og oplyser, at det er samme slags sneakers.

Vel konfirmeret skal hun til København og spise med den nærmeste familie, så de bliver cirka 10 personer.

- Vi har holdt festen for to uger siden. Ellers kunne vi ikke få det sted, vi ville have. Det var lidt underligt at holde fest for forhånd. Da jeg kørte hen til festen, kunne jeg ikke fornemme det, fordi jeg ikke havde været i kirke først, fortæller Josefine Duus Christensen og får kram af sin familie.

Mor Charlotte Duus Christensen fortæller, at det er er gået okay med at aflyst og udskyde festen.

- Vi har tradition for, at vi holder fest et bestemt sted. De har været super søde og imødekommende. Vi har en stor jysk familie, og der er der plads til. Det var vigtigt for os. Og så har vi jo en sød præst, siger Charlotte Duus Christensen.