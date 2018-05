Ventetiden har været lang for de forsikringstagere, som udgjorde et flertal af medlemmer i Brandkassen, men som blev sat uden for indflydelse ved et delegeretvalg, der senere har vist sig at være manipuleret med. Her venter nogle af dem på Osted Kro ved en generalforsamling i 2011, hvor de blev forment adgang. Nu er der endelig udsigt til, at Østre Landsret kan sætte punktum for det juridiske slagsmål om, hvem der skal bestemme over de 89 millioner, der ligger i de likviderede forsikringsselskabs pengetank. Foto: Thomas Olsen

Forsikringssag trækker ud i otte år

Roskilde - 18. maj 2018 kl. 06:06 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis en sag er tilstrækkelig spektakulær, behøver der ikke gå så lang tid, før den har været igennem flere instanser. Handler den derimod »bare« om retten til at disponere over 89 millioner kroner, kan det vare det betydeligt længere.

Det gælder i hvert fald sagen om det lille forsikringsselskab Brandkassen, som blev indledt med en politianmeldelse i 2011, og som fortsat venter på at komme for landsretten.

Nu har Østre Landsret imidlertid sat dato på, hvornår det vil ske. Brandkassen-sagen er blevet berammet til fire dage i begyndelsen af december, hvor der er udsigt til, at den endelige juridiske afklaring vil komme på plads, så afviklingen af forsikringsselskabet kan komme videre, og de retmæssige medlemmer af de gensidige forsikringsselskab kan realisere egenkapitalen og fordele provenuet mellem sig.

Brandkassen har befundet sig i et limbo siden 2015, da Finanstilsynet suspenderede selskabets vedtægter efter en tumultarisk - og på stedet aflyst - generalforsamling, hvor selskabets tidligere ledelse nægtede at anerkende de beslutninger, der blev truffet af selskabets likvidatorer.

Det var kulminationen på en længerevarende magtkamp, der tog sit afsæt i et delegeretvalg i 2011, som blev manipuleret til fordel for selskabets daværende ledelse. Valget fik som resultat, at det, der med meget stor sandsynlighed var et flertal af forsikringstagere, blev sat uden for indflydelse.

Siden den ikke-afholdte generalforsamling 2015 har likvidatorerne arbejdet på at finde frem til, hvem de rette medlemmer af Brandkassen er, og hvem der dermed skal have indflydelse på, hvad der skal ske med selskabets bugnende pengetank, der som nævnt indeholder 89 millioner kroner. I runde tal svarer til det en million kroner pr. medlem.

Afgørende for 2011-valget, der sikrede den daværende ledelse magten i bestyrelsen, blev stemmer fra nye medlemmer, som alle havde tegnet tillægsforsikringer til 100 kroner. Likvidatorerne var af den opfattelse, at disse forsikringer alene var tegnet med det formål at påvirke resultatet af den forestående afstemning, og flere end over halvdelen af de nytilkomne kunder erkendte, at deres forsikringer var ren proforma. De tilbageværende 51 fastholdt imidlertid, at deres forsikring var reel, og at de dermed havde ret til at stemme. Disse 51 var en tur i retten sidste sommer.

I Retten i Roskilde blev det dokumenteret, at mange af de stævnede end ikke var klar over, at de havde tegnet en forsikring, og at de heller ikke havde nogen som helst gavn af den, fordi de i forvejen var fuldt forsikret. Der var også eksempler på, at tillægsforsikringerne var betalt bundtvis med ét og samme betalingskort.

Mange af de nye kunder havde aldrig set en stemmeseddel, og det kom også frem, at flere stemmesedler havde ligget oven på hinanden, da de blev udfyldt.

På den baggrund kom byretten frem til, at samtlige af de 51 indgåede forsikringsaftaler, som retten skulle tage stilling til, var ugyldige. Dermed er deres stemmer ved delegeretvalget også ugyldige.

Dommen betød også, at hver enkelt af personer, der havde tegnet proformaforsikringerne, blev dømt til at betale sagsomkostningerne. Hver fik en regning på 12.750 kroner.

Byretsdommen er blevet modtaget af en del af de personer, den omhandlede, men 34 står stadig tilbage, og der har anket dommen til Østre Landsret, som altså til december vil afgøre sagen. Til den tid vil tæt på otte år siden, at flertalsgruppen i Brandkassen indgav politianmeldelse mod ledelsen.

»Når der foreligger en endelig retslig afklaring i sagen, vil det være afklaret, hvem der er berettiget til at deltage i en beslutning om dispositioner ved likvidationens afslutning eller ved et delegeretvalg. Herefter vil likvidationens færdiggørelse kunne træffes,« noterer likvidator i Brandkassens årsrapport for 2017, som netop er blevet offentliggjort.

