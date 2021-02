Julie Møller Christiansen er forsanger i det lokale band med det lange navn We Are The Way For The Cosmos To Know Itself, men nu springer hun ud som solist under det ultrakorte navn GRO. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Forsanger fra band med meget langt navn debuterer som solist med kort navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsanger fra band med meget langt navn debuterer som solist med kort navn

Roskilde - 17. februar 2021 kl. 19:06 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

»Fade In Time« er titlen på debutsinglen fra danske GRO. Bag det korte navnet gemmer sig Julie Møller Christiansen, som også er frontfigur i synthpopbandet med det meget lange navn We Are The Way For The Cosmos To Know Itself, der har rødder i Roskilde-området og har givet flere koncerter på lokale spillesteder samt på Roskilde Festival.

Selv er hun opvokset i Søborg og mødte de øvrige medlemmer af bandet, Mads Kinnerup Jørgensen og Martin Brunbjerg Rasmussen, da de gik på MGK i Køge. Mads Kinnerup Jørgensen er søn af Tore Jørgensen, der har Herslev Bryghus, og han har været med til at mikse »Fade In Time«, som Julie Møller Christiansen selv har skrevet og produceret.

- »Fade In Time« er lavet med en sampler, en bas og en vocoder, som gør min stemme syntetisk, en effekt jeg synes står i god kontrast til den ærlige tekst, som handler om at skulle acceptere at miste. Jeg mistede min mor, da jeg var 22 år. I en periode isolerede jeg mig i min lejlighed på Amager og gav mig selv lov til at blive lidt i de svære følelser. »Fade In Time« er en af de sange der kom ud af mig i den tid, fortæller hun.

We Are The Way For The Cosmos To Know Itself har ofte brugt Herslev Bryghus til at øve og gav sidste forår også en livekoncert fra stedet, der blev streamet på Facebook.

relaterede artikler

Lokalt technoband klar til Roskilde Festival 28. juni 2014 kl. 11:52