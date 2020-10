Der kommer nok til at gå lang tid, inden forsamlingshuset i Gundsømagle bliver så fyldt, som det var til familiebanko i november 2019. I stedet håber formanden, Henrik Larsen, på, at flere vil være medlem af forsamlingshuset, efter at reglerne for brug af huset og for medlemsskab er blevet ændret. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forsamlingshus på spanden: Kan ikke søge statslig corona-pulje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsamlingshus på spanden: Kan ikke søge statslig corona-pulje

Roskilde - 30. oktober 2020 kl. 08:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det skulle være en håndsrækning til forsamlingshusene. Men reglerne gør, at nogle forsamlingshuse ikke kan søge de corona-puljer, som staten har lavet. Det gælder for eksempel forsamlingshuset i Gundsømagle.

- Vi har set puljerne igennem fra foråret, og der fik vi at vide, at vi godt kunne søge. Men det viste sig, at det kunne vi så alligevel ikke, siger Henrik Larsen, formand for forsamlingshuset, som blev bygget tilbage i 1902.

Et grundlæggende krav til at søge puljen om tilskud til forsamlingshuse er, at huset skal modtage offentlige tilskud til drift, og denne skal udgøre 50 procent eller mere og forventes vedvarende at dække 50 procent eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Det har forsamlingshusformanden fået at vide i et svar fra Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer den relevante corona-pulje.

- Det krav kan vi ikke opfylde, for vi er en privat forening, ikke et kommunalt hus med fast tilskud fra kommunen, og dermed kan vi ikke få del i puljen, siger Henrik Larsen.

Ejer selv huset

Puljen var ellers til at kunne dække faste udgifter til fx varme, vand og el, hvis man har udgifter for mere end 12.500 kroner i kvartalet. Også her falder Gundsømagle Forsamlingshus udenfor.

- Så store udgifter har vi ikke til disse ting. Slet ikke i en coronatid. Vores største udgift var en mindre lønudgift til vores eneste ansatte, Arne, og ham kunne vi ikke søge lønkompensation til, fordi vi ikke er en virksomhed, siger Henrik Larsen og fortsætter:

- Heldigvis ejer vi selv vores hus, så vi ikke har nogen terminer eller en udlejer, vi skulle betale husleje til. Havde vi haft det, så var vi gået bankerot for længe siden, siger han.

Kun for medlemmer

Hvordan forsamlingshuset så klarer sig igennem krisen er usikkert. Men Henrik Larsen har et par løsninger.

- Der er ingen tvivl om, at vi har brug for, at byen bakker os op. For 14 dage siden lavede vi vores vedtægter om. Nu betaler man ikke længere 1050 kroner en gang for et livstidsmedlemsskab. Nu koster det 200 kroner om året at være medlem. Og det er kun medlemmer, som kan leje forsamlingshuset til nogle af de mange fester, vi er vant til at holde i huset. Det er jo alt fra konfirmationer til guldbryllupper, siger han.

Ny asfalt må vente

Forsamlingshuset havde også lidt på kistebunden. Pengene var godt nok sparet op til noget andet end at holde snuden oven vande.

- Vi har sparet op til, at vores parkeringsplads kunne få ny asfalt. Den trænger, det ved vi godt. Vi fik ikke sat projektet i gang, inden coronaen ramte i foråret, og nu holder vi lige på de penge til, vi ser, hvor lang tid vi er lagt ned af coronaen, siger formanden.

Staten har netop vedtaget nye puljer til at hjælpe kulturlivet gennem pandemien. Ifølge formanden for foreningen Danske Forsamlingshuse, Anders Sørensen, så er det forventningen, at puljerne denne gang bliver magen til forårets puljer.