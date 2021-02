Der er live-show for børn og voksne på Roskilde Dyrskueplads i vinterferien. Foto: PR

Forsalg til vintersjow for børn går i gang

Roskilde - 06. februar 2021 kl. 11:14 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Man behøver ikke at kede sig i vinterferien, da der både er et show for børn og voksne hos Roskilde Drive-in bio på Dyrskuepladsen. Fidusen er, at det slet ikke bliver en kold oplevelse, da man skal opleve showet inde i den lune bil, der bliver parkeret foran den store scene, hvor showet finder sted.

Showet for børn, »Vintersjow 2021- noget for børn og lidt for de voksne«, åbner for forsalget af billetter søndag den 7. februar klokken 12. Det sker på www.roskildedriveinbio.dk, og kig også med på Facebook.

I live-showet kan man møde de tre venner Malene, Nadia og Patrick, der skal på en eventyrlig ekspedition med masser af dans, musik og magi. Showet varer 90 minutter, og der er nok at glæde sig til, da der både er fyrværkeri, snemænd, en gigantisk krabbe, kendte fra YouTube og tegnefilm og dyr fra hele verden.

Vil du med, så er det bare om at få fingerne i en billet. Der spilles første gang den lørdag den 20. februar, og så er det for børn. Der spilles to daglige shows fra den 20. til 28. februar.

