Fors vil gerne lave om på håndteringen af regnvand i dele af Jyllinge Nordmark - både nord og syd for Osvej. Men 10 grundejerforeningsformænd har sagt nej til projektet. Der er simpelthen for mange ubekendte, mener de. Foto: Lars Kimer

Fors om regnvandsprojekt til 50 mio.: Vi tror ikke rørlægning vil være fornuftigt

Projektet skal sikre bedre håndtering af regnvandet i dele af området. Specielt i de lavtliggende områder har der nemlig i mange år været problemer med regnvand. Ifølge lokalplanen skal grundejerne nedsive deres regnvand på egen grund. Det har så i praksis vist sig at være umuligt for en del af husejerne, fordi grundvandet ofte står så højt, at det står og fylder de faskiner, som grunderne er pålagt at lede deres regnvand til.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her