Fors efter rygte: Drikkevandet er ikke forurenet

På Roskildes absolut største facebookgruppe, Roskilde Hjælper Hinanden, florerer der i øjeblikket et screendump af en sms, som ser ud til at være fra Fors. Sms'en fortæller, at drikkevandet i store dele af Roskilde Kommune er forurenet.