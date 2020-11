Det er ikke hos Fors A/S, at der findes vandværker, der har fået lov at overskride grænseværdien for pesticider i drikkevandet. Foto: Britt Nielsen

Fors: Du kan trygt drikke vandet fra hanen

Roskilde - 05. november 2020 kl. 08:34 Kontakt redaktionen

Du kan trygt drikke vandet fra hanen. Sådan lyder meldingen fra forsyningsselskabet Fors A/S, der dækker Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner, efter at der har været historier fremme i pressen om, at nogle vandværker i syv år har fået lov til at overskride grænseværdien for pesticider i drikkevandet.

Fors A/S er ikke en del af de vandværker, skriver forsyningsselskabet i en pressemeddelelse og tilføjer, at det på nuværende tidspunkt kun har få fund af pesticider i drikkevandet, og de er i koncentrationer langt under grænseværdien.

- Vi overvåger og kontrollerer vandkvaliteten af vores drikkevand løbende, og skulle vi få pesticider i vores drikkevand, er vi beredte til at handle, så vi bevarer en pesticidforurening under grænseværdien og gerne fortsat langt under, siger vandchef Steffan Alexander Thule Madsen fra Fors A/S.

Fors A/S har opstartet arbejde om at indgå aftaler om, at jorden ovenpå og omkring kildepladser ikke må sprøjtes med pesticider. Det betyder nemlig, at når jorden dyrkes pesticidfri, så er der ikke risiko for, at det siver ned i grundvandet. Derudover følger Fors A/S udviklingen af metoder til at fjerne pesticider i behandlingen på vandværkerne, men lige nu er det ikke et behov.

