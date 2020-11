Artiklen: Forpagter siger farvel til forsamlingshus: To gange Morten tager over

Forpagter siger farvel til forsamlingshus: To gange Morten tager over

Lige nu er hun i gang med at lukke Ramsømagle Forsamlingshus ned for anden gang på grund af corona.

- Jeg blev 1. oktober forpagter af Harekær Café, der har plads til 50 gæster, og selskabslokaler med plads til 120 gæster. Stedet ligger fem kilometer vest for Køge i Lille Skensved. Det nye sted passer bedre ind i min hverdag, så nu skal jeg til at lave stjerneskud, burgere, buffet og julefrokoster ud af huset, lyder det fra Heidi Hvid med et smil.

- Under coronaen har jeg uddannet mig til gastronom med speciale i catering og smørrebrød. Det tager normalt fire år, men jeg klarede det på 12 uger, da jeg har erfaring inden for området, siger hun.

To gange Morten er klar

Formanden for Ramsømagle Forsamlingshus Kurt Jensen er ked af, at Heidi Hvid stopper som forpagter. Han understreger, at man har været glad for hendes indsats på stedet.