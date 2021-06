Se billedserie Kristian Jørgensen med blomster og den lille sølvfjer, som er det varige tegn på hæderen fra kollegerne. Med prisen følger 10.000 kroner. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fornem hæder til Roskilde-reporter

Roskilde - 14. juni 2021 kl. 08:26 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Journalist ved DAGBLADET Roskilde, Kristian Jørgensen, er blevet tildelt en af dansk journalistiks største priser.

Han blev lørdag hædret med Fjeren, som uddeles af den redaktionelle medarbejderforening ved Sjællandske Medier, som tæller små 200 medlemmer.

Kollegerne begrunder valget af Kristian Jørgensen med, at han altid formår at sætte den faglige barre højt, og aldrig går af vejen for at påtage sig opgaver, som på forhånd ser vanskelige og arbejdskrævende ud. Store, komplicerede ting bliver enkle og forståelige og vedkommende, når de kommer igennem Kristians filter, og han finder skarpe vinkler i ting, der på overfladen kan se lidt gråt og ligegyldigt ud. Det aftvinger kollegernes respekt.

Undervejs formår han som regel også at holde liv i nogle udrydningstruede danske ord, så han er også sprogrøgter af fineste karat. Og så har han blik for de skæve historier, som bliver til guld, hvis man ellers gider at polere lidt på dem. Det gider Kristian.

Ud over de journalistiske evner viser Kristian Jørgensen også et stort fagligt engagement. Han bidrager til at styrke det faglige fællesskab sociale som en af de bærende kræfter bag sociale sammenkomster for kollegerne, som til daglig arbejder vidt forskellige steder over hele Sjælland.

Den Redaktionelle Medarbejderforening uddeler også en praktikantpris, Dunet. Den blev tildelt Anna Weinø, som afsluttede et års praktik på DAGBLADETs Roskilde-redaktion i februar.