Formanden for Roskilde Idræts Union: Et svært sportsår - med lyspunkter

Roskilde - 29. december 2020 kl. 14:26 Af Frank Veje Jakobsen formand Roskilde Idræts Union. Kontakt redaktionen

For sporten i Roskilde har det været et tungt år i 2020. Lige nu er Roskilde-hallerne omdannet til Covid-19 testcenter, og det er jo meget symbolsk, at coronaen har lukket for idrætten.

Vores foreninger har det hårdt i denne tid. De omstiller sig igen og igen i samme tempo som de retningslinjer, de skal følge, og det slider på de frivillige, både de administrative og trænere.

Flere foreninger melder om medlemsnedgang, hvilket giver en frygt for en anstrengt økonomi i de kommende år. Min store appel til alle jer, der lige nu ikke kan dyrke jeres idræt, er derfor, at I kommer tilbage i foreningerne, når der åbnes op igen.

For Roskilde Idræts Union har epidemien også haft store konsekvenser. Vores fantastiske fejringer af idrætsudøverne med Kidz Sport Award og den store årlige Idrætsfest i Roskilde-hallerne har vi måttet aflyse i deres kendte form.

Personligt havde jeg virkelig glædet mig til min første idrætsfest som formand, da det er så vigtigt at holde fast i fejringen af vore dygtige udøvere og frivillige i idrætten. Men nu bliver det altså i en corona-udgave, så vi kan holde fast i at uddele vores priser.

Sportslige afgørelser

Roskilde Idræts Union er dog også meget andet end idrætsfester, fordi vi sidder med mange udvalg og kan tale idrættens sag.

Vi sad også med ved bordet ved de seneste forhandlinger om den kommende 3årige eliteaftale. Den blev udfordret af, at der politisk var skåret med 600.000, kroner-.

Efter lidt tovtrækkeri og justeringer kunne byrådets Kultur- og Idræts Udvalg godkende en ny aftale, som bærer præg af, at fodbolden lige nu står i en helt ny situation med hele to i 2.division.

At en by som Roskilde lige nu har to hold i 2.division, er faktisk ret godt gået. Men det har også fået mange til at tænke på, hvad man måske kan drive det til, hvis man samlede de bedste på et hold. Men det er nok sundt, at den slags også afgøres af den sportslige indsats på banerne.

Heldigvis har der igennem året været perioder hvor idrætten har været åben, til glæde for alle.

Torpedo fra Jyllinge

Lige nu er det kun den professionelle idræt og dem der sidestilles med professionelle, der kan træne og holde deres konkurrencer i gang.

Men det har da heldigvis givet os muligheden for at følge vores helte og heppe med hjemme i stuerne. Stor tak til DHF for at holde fast i at afholde EM i håndbold for kvinder og alle de gode timer, det gav os, selv om vi havde håbet på et bedre udfald af medalje-kampene.

Lokalt har det også betydet meget, at svømmeren Julie Kepp Jensen har været i vandet ved DM i kortbane. Roskilde Idræts Union har tidlige på året hjulpet Julie med at finde sponsorer til en bil, hvilket har hjulpet hende med at få en mere tålelig hverdag.

Hun kvitterede lige før jul med at vinde 3 gange guld, 1 sølv, 4 personlige rekorder, 1 ny dansk rekord og 1 ny nordisk rekord.

Kæmpe stort tillykke til Julie som er den nye 'torpedo fra Jyllinge'.

Til sidst skal der lyde et stort tak for året der er gået til alle vores foreninger, samarbejdspartnere og sponsorer.

Glædelig jul og godt nytår.