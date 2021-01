Se billedserie Karim Friis Arfaoui har været medlem af byrådet i to valgperioder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Formand på vej ud

Roskilde - 09. januar 2021 kl. 11:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En af byrådets profiler, klima- og miljøudvalgets formand, Karim Friis Arfaoui, 40, forlader byrådet ved årets udgang.

Læs også: Historisk borgmester har aldrig taget sit valg for givet

Han har valgt ikke at stille op til kommunalvalget til november.

Yderligere tre nuværende socialdemokratiske byrådsmedlemmer benytter også valget som anledning til at takke af. Det gælder viceborgmester Poul Andersen, 70, den tidligere gruppeformand Henning Sørensen, 65, og den tidligere borgmester Poul Lindor Nielsen, som netop har rundet de 75 og takker af efter 48 år i lokalpolitik.

Det er alt sammen et resultat af det arbejde, der er gjort i Socialdemokratiets kandidatudvalg, som har afsluttet sit arbejde i denne uge. Det har resulteret i 23 navne til liste A til valget i november.

Tilgang fra Radikale I 2017 fik S 16 mandater. Siden er byrådsgruppen svundet ind til 14, idet både Pierre Kary og Torben Jørgensen har søgt andre græsgange, og de 10 resterende i gruppen er alle klar til genvalg - men der er lagt op til hård intern kamp, for listen kommer også til at tælle nye navne, som partiet har store forventninger til. Det gælder ikke mindst Filiz Sarah Thunø fra Jyllinge, som i 2013 fik 354 personlige stemmer, dengang som radikal kandidat.

- Hun meldte sig ind hos os i sommer og har været med i bestyrelsen siden - og hvis hun kan holde det samme stemmetal som i 2013, bliver hun også valgt ind, siger partiforeningens formand, Jan Hjort.

Han peger desuden på, at Yalcin Dogan har gode chancer. Yalcin Dogan er formand for Roskilde Kulturforening, der driver moskeen i Allehelgensgade, og stiller for første gang op til byrådet, hvor hans forgænger i formandsstolen, Tuncay Yilmaz, i forvejen er.

- Jeg vil mene, det ikke er urealistisk, at der bliver plads til dem begge i byrådet, vurderer Jan Hjort, som også har god fidus til den 19-årige DSU-formand Chili Preisler.

- Hun gjorde stort indtryk, da hun holdt tal ved vores seneste generalforsamling, og hun har gode chancer, fordi hun især taler til én vælgergruppe og har sin egen organisation til at bakke op, siger Jan Hjort.

Flere kvinder Allerede i efteråret, da Tomas Breddam blev kåret som borgmesterkandidat, besluttede partiforeningen, at mænd og kvinder skulle placeres skiftevis på listen for at tilstræbe en ligelig kønsfordeling på listen. Det er nu ikke noget, der har voldt de store udfordringer, fortæller Jan Hjort.

- Vi vil gerne komme lidt omkring med hensyn til geografi, etnicitet og også kønsfordeling, men så længe nogen har været interesserede, har vi ikke sagt nej til nogen, fordi de har det forkerte køn. Nu er vi havnet i den heldige situation, at vi står med lige mange mænd og kvinder - og helt tilfældigt er det alligevel ikke, for vi har gjort lidt ekstra ud af at prøve at hente kvinder ind, hvor vi var lidt tyndt besat ved de to seneste valg - men vi har ikke måttet vride armen rundt på nogen, og vi har heller ladet nogen ude, der gerne ville på listen, siger Jan Hjort.

Borgmester Tomas Breddam er ene om at kende sin placering på listen. En urafstemning blandt partiets medlemmer i februar afgør placeringen af de øvrige.

Her er de 23 navne på liste A Socialdemokratiets borgmesterkandidat er Tomas Breddam. Derudover bliver følgende kandidater på liste A (#: nuværende byrod):

Anna-Catharina Röper

Anne Marie Wulff Hedenborg#, Roskilde

Anne-Dorte Nygaard, Assendløse

Bente Dieckmann, Roskilde

Camilla Vilby-Mokvist#, Roskilde

Chili Stengaard Bjerg Preisler-Andersen, Roskilde

Filiz Sarah Thunø, Jyllinge

Gitte Kronbak Nielsen#, Roskilde

Jana Nelth Drejer, Roskilde

Jette Bachmann Henning#, Roskilde

Line Kjærside, Roskilde Claus Larsen#, Jyllinge

Frank Hvid Petersen, Trekroner

Henrik Bundgaard, Roskilde

Jens Børsting#, Roskilde

Kaj V. Hansen#, Roskilde

Morten Gjerskov#, Gundsømagle

Samir Salameh, Roskilde

Thomas Bach Jørgensen, Viby

Troels Toft Nielsen, Roskilde

Tuncay Yilmaz#, Roskilde

Yalcin Dogan, Roskilde

