Formand overrasket over lukning af skatepark

Det var en politisk beslutning, der var truffet, dengang Roskilde Kommune besluttede at sige ja tak til Roskilde Festivals tilbud om at betale for opførelsen af en skatepark på Darupvej, hvis Roskilde Kommune blot ville betale for vedligeholdelsen.

- Det er gået min næse forbi. Jeg kunne da godt have tænkt mig en orientering om, at der er den situation. Men hvis der ikke er penge til vedligeholdelse, bliver det farligt at bruge anlægget. Hvis der sker noget derude, fordi det er i for dårlig stand, er det os, der står med ansvaret, og derfor er der god mening i at lukke, siger Claus Larsen (S), som er formand for kultur- og idrætsudvalget.