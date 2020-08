Skattteankenævn Roskilde mødes efter planen en gang om måneden på rådhuset i Roskilde, og det er borgernes advokat i skattesager - men forudsætningen for, at nævnet kan hjælpe, er, at man klager, siger nævnets formand, Fleming Friis Larsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Formand opfordrer: Klag over din skat

Klag, klag, klag!

Sådan lød opfordringen fra den nyvalgte formand for Skatteankenævn Roskilde, Fleming Friis Larsen. Nævnet er nemlig sat i verden for at sikre, at man ikke betaler mere i skat, end man skal, men det forudsætter, at der er borgere, der klager. Ellers får nævnet aldrig noget at vide og kan derfor i sagens natur heller aldrig komme til undsætning.

- Skatteankenævnet er borgernes advokat. Vi lytter, hvis man møder op, når ens sag skal behandles, og vi sikrer, at der er rimelighed i skatteafgørelserne. Så klag, hvis du er uenig i din skat! siger Fleming Friis Larsen, der er blevet valgt til formand for Skatteankenævn Roskilde, som afgør skatteklager fra borgere i Frederikssund, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner.

Lægfolk Fleming Friis Larsen ser flere styrker ved ankenævnene, som langt overvejende består af lægmænd. Han hilser også den nye struktur for landets nu kun 22 skatteankenævn velkommen.

Det betaler sig at klage - Vi er ikke skatteeksperter, men til gengæld har de fleste af os en lang erhvervskarriere bag os og kendskab til den lokale erhvervsstruktur, hvilket betyder meget. Med den nye struktur har vi fået færre ankenævn, der dækker et større geografisk område. Det gør, at vi er flere medlemmer i hvert nævn og på den måde får et bredere billede af, hvordan tingene forholder sig og et bredere fundament at træffe afgørelser på. Det ser jeg som en fordel, siger Fleming Friis Larsen, som har været næstformand i tidligere skatteankenævn i en årrække.

Skatteankenævnene behandler skatteklager fra lokale borgere og erhvervsdrivende. Og ganske ofte nytter det at klage. Statistikken viser, at næsten hver tredje klage, som behandles i et skatteankenævn, resulterer i helt eller delvist medhold til klageren. Derfor opfordrer Fleming Friis Larsen til at klage, hvis man er uenig i en afgørelse vedrørende skat.

- Der er mange borgere, der kommer til kort i kontakten med det offentlige. Skatteankenævnene fungerer som borgernes advokat. Vi er et uformelt og ubureaukratisk organ. Vi er her for at sikre rimelige afgørelser, som almindelige mennesker kan forstå, siger han.

Ret til at møde op Den nye formand så gerne, at flere klagere benyttede deres ret til at møde personligt op og fremlægge deres sag for skatteankenævnet.

- Det er min helt klare opfattelse, at vi får et bedre indtryk af klageren og af sagen, når klageren møder op. Vi forbereder os grundigt og læser sagens akter igennem inden mødet, men der kan være uklarheder eller andre elementer, som skal uddybes. Og det kan vi gøre, hvis klager eller klagers repræsentant møder frem. Det er ikke sjældent, at mødet med en klager har ændret det udfald, som jeg først hældte til, siger Fleming Friis Larsen.

Månedlige møder I skatteankenævnene er der mindst seks og højst 18 medlemmer. I Skatteankenævn Roskilde er der seks kommunalt indstillede medlemmer - Bent Kurt Christensen og Tobias Weische fra Frederikssund, Fleming Friis Larsen og Jan Bjergskov Larsen fra Roskilde, Niels Hörup fra Solrød Kommune og Bjarne Ego Jørgensen fra Lejre Kommune. De er udpeget for en toårig periode.

