Formand om omfartsvej: Vi handler ikke i strid med lokalplanen

Roskilde - 19. marts 2018 kl. 13:44 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvalgsformand i plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam (S), fastholder at Roskilde Kommune ikke har handlet forkert i sagen om omfartsvejen i Tjæreby. Han understreger, at kommune har en mulighed, ikke en pligt til at lukke Tjærebyvej. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

- I lokalplanens redegørelse har vi ganske rigtigt skrevet, at vejen lukkes. Men vi har undersøgt det, og retsligt har vi en mulighed for at lukke. Vi har ikke en pligt til at lukke. Vi troede, vi havde pligten, fordi Vejdirektoratet stillede det som betingelse. Men den betingelse har de nu droppet, siger Tomas Breddam.

Han understreger, at det ikke er for sent at lukke Tjærebyvej.

- Vi har jo stadig muligheden, og det kan godt være, at det ender med den løsning. Jeg er klar til at tage en runde drøftelser med borgerne i Tjæreby om den bedste løsning. Der er mange muligheder herfra. Vi kan etablere omfartsvejen og en skiltning og se, hvordan det går, og så derefter træffe en anden beslutning og lave en egentlig lukning. Men hvis beboerne kan enes om en lukning allerede nu, så ser jeg også gerne på det. Der kunne jo også være løsninger mellem disse to muligheder, siger Tomas Breddam.

Er det i din optik en god løsning at undlade at lave et lyskryds, hvor omfartsvejen munder ud i Køgevej?

- Nu er jeg praktiker. Vi fik et nej, så arbejder vi videre med det. Jeg har læst Vejdirektoratets begrundelse, og jeg kan godt forstå deres argumenter for at sige nej til lysreguleringen. Vi har fået lavet en tilkørselsbane, og der er der jo flette-pligt, så det burde være muligt at komme ind på Køgevej. Til gengæld, så er de venstresvingende trafikanter lige så ilde stedt, som de er i dag, siger han.