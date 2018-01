En netop vedtaget stormflodslov skal forbedre vilkårene for de skadesramte. For eksempel bliver det muligt at anke til Stormrådet, og selvrisikoen for udgifter til at begrænse skader efter oversvømmelse og stormflod afskaffes. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Formand om ny stormflodslov: Skal den gavne os, skal vi først oversvømmes igen

Roskilde - 25. januar 2018 kl. 17:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lov om stormflod og stormfald er i dag vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Loven giver boligejere og skovejere bedre dækning, hvis de rammes af stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Blandt andet sikrer loven, at boligejere får mulighed for at få erstattet løsøre i kældre, som er godkendt til beboelse. Selvrisikoen for udgifterne til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod afskaffes også. Men der fastholdes en selvrisiko på fem procent, dog maksimalt 30.000 kroner på skader på ejendom og på skader på indbo i helårshuse.

Loven gennemfører anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Udvalget blev nedsat efter stormen Bodil, der forårsagede omfattende skader i blandt andet Jyllinge Nordmark i december 2013.

- Det er positivt. Jeg er nu mest glad for at selvrisikoen nu er i et leje hvor alle kan forventes at kunne overleve. Der var mange i vores område, som var chokerede over, at de stod med en 30 procent selvrisiko på et totalskadet hus. Det skabte stor frustration og var rod til mange konflikter, siger Philip Lange Møller, formand for digelaget i Jyllinge Nordmark.

Philip Lange Møller hæfter sig også ved, at der nu kan klages til Stormrådet.

Tidligere afgjorde Stormrådet sagerne, og der var ingen ankemulighed. Fremover skal forsikringsselskaberne behandle sagerne, og de kan ankes til Stormrådet.

- Det lyder positivt. Vi oplevede jo, at man ikke kunne klage over en håbløs taksator eller et urimeligt forsikringsselskab, imens processen foregik. Det var kilde til stor frustration. Det håber jeg, den nye lov nu åbner for, siger han.

I bund og grund håber Philip Lange Møller på, at loven ingen indvirkning har på livet i Jyllinge Nordmark.

- Hvis vi skal have glæde af loven, så skal vi jo først oversvømmes igen. Det ønsker jeg ikke for nogen. Men det er rart at vide, at de erfaringer, vi gjorde os på den meget hårde måde, har skabt grobund for en mere fair ordning i fremtiden, siger han.

Loven træder i kraft 1. juli 2018.