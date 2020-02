Det er ejeren af Gartneriet Kvisten, som kommunen har givet tilladelse til at lave campingbutik på noget af butikkens areal, men Danmarks Naturfredningsforening har valgt at klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Foto: Lars Kimer

Formand om campingklage: Her går DN galt i byen med deres mission

Danmarks Naturfredningsforening klage over et ønske om at etablere en campingbutik på en del af det nuværende Gartneriet Kvisten nord for Risø ved Roskilde får ikke pæne ord med på vejen af formand for udvalget for vækst, erhverv og globalisering, Lars Lindskov (K).