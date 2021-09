Hvis problem er det, at der ikke er nok offentlige ladestandere til elbiler i Roskilde by? - Ladestander-fimaerne må komme til os, så skal vi nok lave planlægning for at de kan sætte standere op. Vi har jo heller aldrig betalt for etablering af en tankstation, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Formand om angle på ladestandere: De skal ikke betales af kommunen

Roskilde - 16. september 2021 kl. 10:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Antallet af p-pladser med ladestandere i Roskilde er for lavt. Og private elbilejere presses af, at firmaet Green Mobilitys kunder har fået lov at stille bilerne på p-pladserne med ladestandere.

Formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), ser gerne, at der bliver gjort noget mere for, at elbilejerne kan finde en ladestander i byen, men han understreger samtidig, at det ikke er en kommunal opgave at finde pengene til ladestandene.

- At etablere ladestandere er ladestander-firmaernes opgave, ikke vores. De må betale. Vi skal lave planlægningen, som sikrer, at det kan ske. Vi har jo heller aldrig betalt for opførslen af tankstationer, siger Jens Børsting.

Flyt elbilen

De få ladestandere, som i dag er i byen, er begrænset til, at man må holde og lade op i fire timer, hvilket er rigeligt til at klare en opladning. Derefter skal elbilen flyttes.

- Elbilerne kan opladet jo lige så godt holde på en almindelig p-plads, siger Jens Børsting.

Problemet opstår, når nogle allerede opladede elbiler vælger at parkere på elbil-pladserne.

- Vi kan ikke se, om bilen lader op, eller om stikket bare er sat i, siger han.

Behov på havnen

Firmaet Green Mobility har holdt sit indtog i byen, og her kan man leje en elbil, når man har brug for det. Men firmaets indtog i Roskilde har også skabt et problem, siger udvalgsformanden.

- Det vi hører fra beboerne i byen er, at det har gjort det meget svært at finde en p-plads med ladestander, hvis man ejer sin egen elbil. Det var ikke intentionen, siger han og fortsætte med at fortælle om kommunens nuværende arbejde.

- Vi skal finde flere steder, hvor vi kan give lov til ladestandere, ikke mindst på havnen ved vi, at vi har et behov, som ikke er dækket, siger han.