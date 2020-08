Roskilde Skyttecenter er i færd med at indrette nye lokaler på Køgevej, hvor der også bliver plads til andre foreningers aktiviteter. Foto: Steen Østbjerg

Formand om afslag til skytter: Puljen er blevet for lille

Roskilde - 17. august 2020 kl. 18:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der havde været alle de penge til rådighed, som man kunne ønske sig, ville John Jacobsen hellere end gerne have støttet, at Roskilde Skyttecenter fik det lokaletilskud på lidt over 200.000 kroner, som foreningen har søgt om.

Dem har hverken han eller resten af det folkeoplysningsudvalg, som han er formand for. Tværtimod er den pulje, der skal dække lokaletilskuddene til de lokale foreninger, blevet stadigt mindre over årene.

- Vi har en pulje til lokaletilskud, som fast er på cirka 4,5 millioner kroner, og når der kommer nye foreninger, der bliver godkendt til at få tilskud, er der ikke flere penge tilbage i puljen, for ellers skal det betales af alle de andre, der får tilskud. Vi har lige haft en sag med kegleklubben, der var en streg fra at gå konkurs, og hver gang der kommer en ny klubber, bliver der færre penge til alle andre. På et tidspunkt bliver politikerne nødt til at punge op med flere penge til puljen. Så det her er et opråb om, at det ikke bliver ved med at gå, siger John Jacobsen.

Er ikke fulgt med Han har selv været engageret i idrætspolitik i årtier og husker, at der har været over seks millioner kroner i puljen til lokaletilskud.

Selv om kommunen er vokset betydeligt siden da, og indbyggertallet også er skudt i vejret, er der altså i dag langt færre penge at gøre godt med, når det handler om at dække de folkeoplysende foreningers udgifter til husleje.

Vil gerne overrules Når puljen ikke rækker til at imødekomme alle ansøgninger, er en af årsagerne, at der er et højt huslejeniveau i Roskilde. Og når man klarer sig med en mindre beløb i dag, end man gjorde tidligere, skyldes det også, at man tidligere ydede tilskud på op til 70 procent til voksne foreningsmedlemmer. I dag udløser over 25 år kun et tilskud på 13,5 procent af den reelle udgift.

- I folkeoplysningsudvalget synes vi, at man bør give voksne tilskud, og det vil vi gerne have en politisk afprøvning af, men vi ved også godt, at det er lidt følsomt. Men kendsgerningen er, at det bliver ved med at blive dyrere og dyrere. Vi kan afvise en ansøgning med henvisning til, at der vil være tale om en væsentlig merudgift, og det virker måske lidt pjattet at sige, at en udgift på 204.000 kroner skulle være for dyr for en kommune som Roskilde, men hvor går grænsen? Det er svært at sige - og politikerne i kultur- og idrætsudvalget må meget gerne overrule os, siger John Jacobsen.

